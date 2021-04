Les «épaules étroites» de Kate Middleton portent le poids de la faille de guérison selon l’expert royal Royal | Nouvelles

Kate et William sont sur le point de se réunir avec le duc de Sussex ce samedi lors des funérailles du prince Philip au milieu de spéculations concernant les retombées signalées par les frères. Selon un expert royal, Kate doit désormais «aller au-delà de ses sentiments» et agir pour aider William et Harry à résoudre tout problème.

La journaliste Daniela Elser a écrit dans une colonne pour news.com.au que la duchesse est capable d’être plus qu’une simple “présence ornementale” et peut devenir un “artisan de la paix” dans la famille royale.

Faisant référence à un rapport du Telegraph indiquant que Kate cherchera à «apaiser les tensions», Mme Elser a écrit: «La responsabilité incombe désormais à ses épaules étroites d’essayer d’aider son mari et son beau-frère bien-aimé à guérir la brèche.»

Selon l’écrivain, Kate a été affectée par le commentaire de Meghan Markle lors de l’interview d’Oprah Winfrey.

Cependant, Kate peut choisir de dépasser la controverse et de se concentrer sur la médiation des désaccords entre Harry et William, a ajouté le journaliste.

Mme Elser a écrit: «Les révélations de Meghan sur Oprah sur la maison royale ne visaient pas seulement l’ensemble de l’édifice doré, mais aussi directement Kate elle-même.

Elle a ajouté: «Pour que Kate agisse maintenant en tant que médiatrice, elle devrait aller au-delà des événements récents et faire passer le plus grand bien de la couronne avant ses propres sentiments.

«Il y a plus à assumer Kate en tant que conciliatrice par excellence que la paix familiale.»

Le prince Harry est rentré au Royaume-Uni depuis la Californie dimanche pour assister aux funérailles de son grand-père, le duc d’Édimbourg, ce week-end.