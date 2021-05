Les éperons regardent dans l’abîme

Les Spurs, qui avaient 22-16 ans le 19 mars, sont dans un mauvais moment: 31-34 après avoir été submergé, détruit, par Jazz sans Donovan Mitchell ou Mike Conley (126-94… et merci). Les comptes sont faciles: désormais avec cinq défaites d’affilée, il est de 9-18 puisqu’il s’agissait de six matchs au-dessus de 50% des victoires. Et c’est une dixième position en Occident qui ne leur permet plus de regarder autant la neuvième (les Warriors en prennent une partie et demie) comme ce qui les oblige à prendre soin de la dernière place de jeu précieuse dans: Les Pélicans sont à une heure et demie et l’emploi du temps de Popovich fait peur: d’abord les Kings (dans un bon moment) puis les Blazers, Bucks, Nets, Knicks et un double duel avec les Phoenix Suns. Même le tour éliminatoire est menacé.

Surtout avec des matchs comme celui-ci, absolument désespéré, peu importe à quel point le Jazz (48-18) est à nouveau la meilleure équipe de la NBA, encore une fois avec un match devant les Suns et jouant très bien malgré l’absence de sa zone arrière de départ. Le besoin de qualification et les blessures de leur rival ont forcé les Spurs à, à tout le moins, à donner une meilleure image à Salt Lake City, où ils ont été ratissés: 57-29 en 17 minutes, 76-46 en 27, 100-63 à la fin du troisième quart-temps… une horreur. Sur les cinq de départ, seule la recrue Devin Vassell a marqué à deux chiffres (14 points). DeMar DeRozan est resté à 6 points, Dejounte Murray à 7… Le Jazz a joué au plaisir: Bojan Boganovic a marqué 24 points en 26 minutes (10/13 tir) et Jordan Clarkson en a ajouté 30 sur le banc avec 12/16. Énorme. Les locaux ont réalisé 58% de leurs tirs avec 18/41 en triple. Les Spurs sont restés à 40% à 7/32. Il n’y avait pas de match, en fait.

Ni à Cleveland, où certains Cavs (21-45) qui n’attendent que la fin de la saison et leurs choix de repêchage, ont vu les Blazers passer comme une locomotive: 105-141 pour les Oregoniens, qui ils ont gagné un match qu’ils devaient gagner pour monter leur embuscade sur les Lakers: A 37-29, ils sont à un demi-match des Mavericks (cinquième) et des Lakers (sixième). Les Lakers jouent maintenant dos à dos contre les Clippers… et les Blazers, à Portland. En principe sans LeBron James dans les deux jeux. Une chance gigantesque de sortir de la zone de jeu et d’envoyer le champion au purgatoire. Damian Lillard a marqué 32 points et distribué 9 passes sans forcer la machine, et du banc Carmelo Anthony a ajouté 16 points et 18 avec 13 rebonds Enes Kanter. Sur les Cavs, 18 + 8 de Kevin Love (mais un -45 sur le court) et premières minutes sous le maillot des Cavs pour Anderson Varejao depuis le 10 février 2016. Le Brésilien a raté ses quatre tirs et a terminé avec un point et 6 rebonds.

Morant bat Edwards au Minnesota

Les Grizzlies (33-32 maintenant) ont presque, presque fermé le billet pour jouer (trois matchs et demi de marge) et pousser pour la huitième place (un demi-match contre les Warriors). Ce n’est pas sans importance: le huitième peut permettre une défaite et aurait un facteur de terrain à domicile dans le deuxième match de jeu. Le neuvième doit gagner deux matchs sans faute pour être en séries éliminatoires. Les Tennesséens avaient besoin de gagner à Minneapolis et ils l’ont fait… par les cheveux.. C’était un super match avec beaucoup de jeunes talents sur le terrain et une attaque cardiaque: 135-139 pour les hommes de Jenkins, qui ont perdu de nombreux matchs sur le fil mais cette fois ils ont tenu face aux Wolves (20-46) qui ne sont pas un caramelito pour leurs rivaux dans cette dernière ligne droite de la saison.

Jeune talent: Ja Morant, quelques heures après s’être établi comme l’un des 5 meilleurs meneurs de la NBA, a ajouté 37 points, 10 passes décisives et cinq points alors que son équipe était à la traîne 128-127, un avantage pour les Wolves après une longue période de remorquage et à moins de trois minutes de la fin. Anthony Edwards, qui signe une finale de saison spectaculaire, digne de Rookie of the Year même s’il remporte (à juste titre) le LaMelo Ball, a ajouté 42 points, 6 rebonds et 7 passes avec un tir 17/22 et 8/9 en triplets. Votre plafond de superstar devient plus clair. La clé des Grizzlies était l’apparition de leurs deux excellentes recrues, volées aux choix 35 et 30: Xavier Tillman (11 points et 9 rebonds) et le brillant Desmond Bane: 22 points, 4 triples… et sept points avec deux triples à la dernière minute, y compris le lancer franc qui a laissé les Wolves sans égalité dans la dernière possession dans laquelle Towns a ajouté 22 points, Russell 22 avec 14 passes décisives et les deux Espagnols étaient remplaçants. Juancho Hernangómez a terminé avec 11 points et 3 rebonds et Ricky n’a pas marqué dans le match et a contribué 2 points, 4 rebonds et 4 passes en 17 minutes.