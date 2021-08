Les épiceries japonaises occupent le devant de la scène aux Jeux olympiques

8 records impressionnants établis à Tokyo 2020 1:06

. – Tokyo est considérée comme l’une des meilleures villes gastronomiques au monde et attire des voyageurs du monde entier qui passent leurs journées à goûter des plats japonais célèbres, des sushis aux ramen.

Mais pour ceux qui se sont rendus en ville pour participer ou travailler aux Jeux olympiques de Tokyo, la plupart des restaurants locaux sont interdits.

Alors que le Japon est toujours fermé aux voyageurs internationaux, les athlètes, entraîneurs et journalistes autorisés à entrer dans le pays pour les Jeux doivent suivre un ensemble strict de règles de sécurité. De plus, ils ne sont pas autorisés à quitter les abords de leur logement pendant une durée de 14 jours, sauf autorisation exceptionnelle.

Heureusement, les épiceries japonaises ouvertes 24h/24, dont beaucoup sont rattachées à des hôtels, sont sans doute les meilleures au monde, offrant une incroyable variété d’aliments et de boissons.

Demandez à tous ceux qui ont voyagé au Japon et ils auront probablement une histoire sur une visite mémorable dans un konbini, le nom abrégé des épiceries en japonais.

Les épiceries étaient à l’honneur aux Jeux olympiques de Tokyo non seulement pour leurs bonnes affaires, mais aussi pour leur excellent service client, grâce à une série de publications sur les réseaux sociaux de journalistes et d’athlètes.

L’affaire 7-Eleven

Un exemple : 7-Eleven est venu à la rescousse après qu’un journaliste sportif du réseau canadien CBC à Tokyo a demandé de l’aide sur son compte Twitter. Le problème? Je voulais apprendre la bonne façon de déballer un paquet d’onigiri, une boule de riz japonaise.

Le post, qui présente une vidéo d’Anastasia Bucsis dans laquelle elle ne peut pas ouvrir son onigiri sans casser les algues extérieures, a obtenu plus de 8 000 likes et a été retweeté plus de 34 000 fois depuis sa publication le 27 juillet.

En réponse, 7-Eleven Japan a publié une vidéo d’instructions expliquant la bonne façon d’ouvrir les packages intelligemment conçus sur leur compte Twitter.

“Aujourd’hui, nous aimerions vous présenter comment ouvrir un paquet de film de boules de riz pour les clients visitant le Japon depuis l’étranger”, indique la publication.

# セ ブ ン 豆 知識 / か ら の お 客 様 の た め に 、 本 日 は き れ い に 取 り 出 せ る お に ぎ り 🍙 の 開 け 方 を ご 紹 介 し ま す Aujourd’hui, nous aimerions vous présenter comment ouvrir un film d’emballage de boule de riz pour les clients qui visitent le Japon depuis l’étranger.🍙 pic.twitter.com/LXnuE8Qx6U – ブ ン – イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン (@ ​​711SEJ) 29 juillet 2021

Le “salut” pour un autre journaliste

Devin Heroux, un autre journaliste de CBC, a ravi de nombreux Japonais en documentant sa découverte d’un 7-Eleven à côté de l’hôtel où il séjourne.

“Maintenant, n’ayant jamais été au Japon auparavant, je ne savais pas à quel point l’expérience allait être différente à Sev (comme nous l’appelions à Saskatoon, où j’ai grandi), et où j’irais pour obtenir des Slurpees”, a déclaré Heroux. écrit sur le site Web du radiodiffuseur public canadien.

“Tout ce que j’imaginais dans ma tête, c’était des hot-dogs qui étaient au four depuis trop longtemps et du fromage pour nachos qui était probablement, peut-être, sûr à manger”, a-t-elle déclaré.

Héroux a eu une expérience révélatrice : non seulement les options étaient nombreuses, mais elles étaient aussi appétissantes.

Ses tweets sur son voyage dans les épiceries de l’hôtel ont amusé beaucoup, des novices du konbini aux vétérans. Il a également attiré des commentaires de Japonais qui l’ont remercié pour son appréciation de la nourriture konbini et ont offert leurs propres conseils sur les collations que vous devriez essayer ensuite.

Heroux n’était pas le seul à faire l’éloge des magasins au Japon. Andrew Keh, qui fait un reportage sur les Jeux pour le New York Times, a également écrit sur son incursion dans ses dépanneurs ouverts 24 heures sur 24.

“Nous ne pouvons pas traverser la galaxie alimentaire en dehors des frontières olympiques, mais un conbini (sic) contient un monde culinaire en soi, une abondance de boîtes à bento, de viandes frites, de sushis, de nouilles à gogo et toutes sortes de plats élaborés et de sandwichs étranges emballés en plastique », a écrit Keh dans un rapport pour son employeur.

aussi des athlètes

Les athlètes publient également des articles sur les délices du konbini. Mardi, la patineuse de 13 ans Sky Brown, qui a remporté mercredi une médaille de bronze pour la Grande-Bretagne, a partagé une photo d’un onigiri aux prunes marinées, au shiso et au sésame de 7-Eleven sur l’une de ses histoires Instagram.

Avec plus de 56 000 établissements dans tout le pays, nous sommes convaincus que ceux qui ont le feu vert pour explorer plus loin continueront de fréquenter leur konbini le plus proche lorsque les envies nocturnes d’oden et de poulet frit se feront sentir.