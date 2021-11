Les épingles Rozgar Mela de Noida espèrent pour ceux qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie

Un salon de l’emploi de deux jours a été organisé à Noida

La Noida Authority ainsi que la Yamuna Expressway Industrial Authority, la Greater Noida Authority et les associations industrielles offrent aux chômeurs une chance de trouver un emploi dans les grandes et moyennes entreprises.

Des milliers de jeunes ont rejoint le « Rozgar Mela » de deux jours qui a vu la participation d’entreprises comme Vivo, Haier, Oppo, Noida Apparel Cluster, des entreprises de tissage à la main et d’autres agences pour offrir des opportunités d’emploi. Plus de 4 500 personnes ont déposé leur candidature le deuxième jour et 3 300 le premier jour du salon de l’emploi.

Pour Sanjeev, qui travaillait comme directeur des achats et était originaire de Bulandshahr, l’année pandémique a supprimé le travail qui lui rapportait 18 000 roupies par mois. Il a déménagé sa famille dans sa ville natale pour les études ininterrompues de son enfant et s’est appuyé sur les revenus agricoles, a-t-il déclaré à l’Indian Express. Incapable de trouver un emploi sur le marché post-Covid malgré avoir postulé à plusieurs endroits avec 7,6 ans d’expérience a participé au salon de l’emploi pour tenter sa chance.

Rohit Sharma d’Aligarh n’a aucun espoir de trouver un emploi à la foire car les chômeurs sont bien plus que les emplois proposés. Rohit a déjà travaillé pour l’unité de fabrication d’une entreprise chinoise de téléphonie mobile, mais n’a pas pu trouver d’emploi au cours des 1,5 dernières années. Rohit doit compter sur le revenu familial provenant de l’agriculture et des produits laitiers.

Jitendra, un opérateur d’une entreprise de fabrication à Noida a visité la foire pour changer d’emploi. Jitendra a déjà perdu son emploi pendant Covid et son employeur l’a laissé partir sans avantages sociaux. Il a été contraint de réintégrer un nouveau contrat lorsque les cas sont tombés. Avec très peu d’emplois, prendre tout ce qui se présente à vous est le seul recours, a-t-il déclaré.

Un autre étudiant de deuxième année de licence, Rohit Kumar, a visité le salon à la recherche d’un stage rémunéré en raison des contraintes financières pesant sur sa famille. Il cherchait des emplois de premier échelon qui lui rapportaient jusqu’à 12 000 roupies pour financer ses études.

Les emplois proposés étaient des emplois de niveau opérateur nécessitant un diplôme et les entreprises présélectionnaient les candidats sur la base d’inscriptions sur place. Les habitants de Gautam Budh Nagar et associés aux activités agricoles ont été privilégiés.

Le gouvernement a déjà réalisé un investissement de 3 000 crores de roupies en créant des centres de formation dans le cadre du programme Kaushal Vikas, a déclaré le PDG de GNIDA, Narendra Bhooshan. Une autre Mission Rojgar a également été organisée l’année dernière

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath a affirmé qu’au cours des quatre dernières années, plus de 4,5 lakh d’emplois gouvernementaux ont été attribués aux jeunes de l’État.

