11/06/2021 à 21:08 CET

Colombe Esteban

La dureté de l’affrontement entre Gênes et Puerta del Sol risque de laisser des plaies ouvertes qui pourraient nuire au parti en termes électoraux. C’est la crainte de nombreux responsables madrilènes, maires, conseillers et députés, qui se taisent au milieu du concours. « Ils ne peuvent pas nous faire choisir. On ne peut pas se positionner avec l’un des deux& rdquor;, coïncident avec certaines de celles consultées par El Periódico de España, représentant les principales municipalités de la région. Les épisodes de « déloyauté & rdquor; Les récents, selon les termes de la direction nationale, ont resserré les coutures du parti au point que les dirigeants madrilènes qui ont défendu bec et ongles « la droite & rdquor ; d’Ayuso pour présider, ils commencent à élever le niveau de critique, reconnaissant qu’ils ne se sentent pas identifiés à cette position.

Les accusations de « Irrégularités & rdquor; au match, la menace d’aller en justice et l’idée que Ayuso ne négociera rien sur sa candidature (se défendant puisque son numéro deux sera Alfonso Serrano, son bras droit et porte-parole à l’Assemblée, et précisant qu’il n’acceptera pas d’ingérence de Gênes et qu’il n’entend pas compter sur Ana Camins), ils ne figurent pas parmi les les rangs populaires.

Il est vrai que la plupart des accusations consultées par ce journal ils la défendent pour être le président du PP de Madrid, comme le reste des barons autonomes. El Periódico de España a avancé il y a deux semaines que la montée en puissance de maires comme Jorge Azcón (Saragosse) et Gema Igual (Santander) a brisé le plafond des dirigeants municipaux accédant aux présidences régionales, un poste jusqu’à présent réservé aux présidents ou candidats de l’opposition.

Mais, même ainsi, à la fois dans l’environnement de la direction nationale et dans les différentes couches du PP de Madrid, il était clair qu’empêcher Ayuso d’être le président régional (malgré le désir de beaucoup) était totalement improbable. Par conséquent, Gênes était si exigeante avec le calendrier (« elle sera présidente, mais il n’y aura pas d’avance du congrès, il n’imposera pas non plus toutes les conditions & rdquor; ils ont répété dans l’adresse comme un mantra, insistant sur le fait que le conclave de Madrid arrivera à la fin du printemps 2022).

Jusqu’à la semaine dernière. Ces épisodes de « déloyauté & rdquor; qu’ont-ils déjà fait faire exploser la relation entre Ayuso elle-même et Pablo Casado Ils violent de nombreuses positions, convaincus qu’ils ne peuvent pas faire face à une guerre interne de cette ampleur. Et aux manières d’Ayuso, « ça va au-delà du freinage & rdquor; Ils admettent qu’ils commencent à agir comme un filet d’inconfort qui peut encore aller loin. C’est la perception qu’ils ont aussi à Gênes et dont ils comptent continuer à profiter. « Nous sommes conscients que perd du soutien. Au moins les critiques ne cessent de grandir & rdquor;, disons dans le milieu Casado, dans la lignée de ce que disent les dirigeants madrilènes en dehors des familles Almeida-Ayuso.

En fait, dans la direction nationale et dans le PP madrilène dirigé par Pío García Escudero et Ana Camins, ils soulignent avec une certaine ironie les interventions en faveur d’Ayuso du conseil d’administration vendredi dernier, qui ont également ouvert la boîte du tonnerre au fin de semaine. «Ceux qui ont demandé à parler en faveur de l’avancement du congrès comme Ayuso étaient les vice-conseillers, les directeurs généraux, Lasquetty et Esperanza Aguirre. Pas une seule personne avec un poids organique ou territorial. Ce sont tes accessoires ?& rdquor ;. En réalité, il n’y avait pas de maires ou de postes de poids qui défendaient bec et ongles la position du directeur. Les noms ayant le pouvoir territorial et qui conduiront un grand nombre de délégués au congrès régional préfèrent ne pas afficher une position en public. Les appels et les contacts se produisent quotidiennement et ces derniers jours, les téléphones n’ont pas cessé de sonner.

À ce stade, la direction nationale parie sur l’attente. « Nous ne filtrons pas les mensonges, ni ne bloquons WhatsApp ou quoi que ce soit pour nuire à la fête. Si à Sol ils choisissent cette voie, ils le sauront. ça va se retourner contre eux& rdquor;, maintiennent des leaders de niveau proches de Casado, de la direction madrilène et du Palacio de Cibeles, la troisième étape de l’histoire. Le maire de Madrid insiste pour ne pas ouvrir le melon de son éventuelle candidature pour l’instant et maintient qu’il prendra la décision lors de la convocation du congrès. Pas maintenant.

Les événements récents ont encouragé les dirigeants nationaux à peser plus fortement que jamais l’idée de une liste alternative, qui ne pouvait être dirigée que par Almeida lui-même. Bien qu’il y ait eu des dirigeants qui n’ont jamais fini de rejeter cette idée dans l’environnement le plus proche de Casado (« jusqu’à ce que le moment vienne, tout peut arriver & rdquor;, disent-ils depuis des mois), le président national avait décidé qu’Ayuso devrait diriger l’organisation en Madrid. Bien sûr, avec un consensus et sans accumuler tout le pouvoir. Maintenant, les eaux ont complètement tourné et la bataille finale avec deux listes est sur la table.

Le temps est le plus grand atout de Gênes. C’est la direction nationale qui convoque les congrès sur la base du calendrier approuvé par le conseil d’administration national (y compris Ayuso). Et les congrès uniprovinciaux sont prévus pour 2022. C’est la direction nationale qui établira le mois spécifique de chaque communauté et, pour l’instant, ils continuent de préciser que Madrid prendra du temps.

Dans ce contexte, le temps passe et dans l’environnement de Casado ils considèrent que si l’environnement du président régional « continue dans cette direction & rdquor;, les choses » peuvent devenir très moche & rdquor; pour le madrilène. Comme ce journal l’a publié, les deux parties supposent que quelle que soit la fin de l’histoire, « tout le monde perdra & rdquor;. L’affrontement est allé trop loin et une réconciliation semble peu probable. Personne ne gagnera complètement. Dans le cas de la direction nationale, ils savent que leur plus grand risque est face au plus grand atout électoral du moment. « Mais quand même, il faut arrêter ça & rdquor;, régler.