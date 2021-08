Les épisodes gratuits de HBO Max sont disponibles dès maintenant pour tout le monde

Au cours des dernières années, le nombre de services de streaming sur le marché a augmenté à un rythme alarmant. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Peacock, Paramount+, Disney+, HBO Max et bien d’autres sont tous en concurrence pour votre temps et votre argent. Mais il n’y a qu’un nombre limité d’heures dans une journée et de dollars dans nos comptes bancaires. C’est une concurrence féroce, c’est pourquoi chaque service trouve constamment de nouvelles façons d’attirer des abonnés. À ce stade, HBO a annoncé cette semaine que les épisodes de certaines des plus grandes émissions sur HBO Max seront gratuits pour les non-abonnés.

Si vous êtes curieux de connaître la bibliothèque HBO Max, c’est un excellent moyen d’avoir un aperçu avant de dépenser de l’argent. HBO dit que la collection comprendra initialement 13 épisodes de HBO et Max Originals. Les nouveaux titres entreront et sortiront périodiquement de la collection. Voici tous les épisodes pilotes que HBO dit que vous pouvez regarder gratuitement sans abonnement :

Cela dit, lorsque je visite le hub des épisodes gratuits de HBO Max, je vois bien plus que ce qui est répertorié ci-dessus. Au-delà de ces émissions, je vois aussi The Nevers, Mare of Easttown, The Undoing, Insecure, I May Destroy You et Gossip Girl, pour n’en nommer que quelques-uns. Peut-être que ceux-ci faisaient déjà partie d’une promotion distincte.

Comment regarder les épisodes gratuits de HBO Max

Il existe plusieurs façons de regarder les épisodes gratuits sur HBO Max. En plus de cliquer sur le lien ci-dessus dans votre navigateur, vous pouvez également accéder aux épisodes gratuits sur tous les appareils partenaires de HBO Max. Cela inclut Fire TV, Android TV, Android, Apple TV, Chromecast, iOS, LG, PlayStation, Roku, Samsung et Xbox. Fondamentalement, si vous avez l’application, vous pouvez regarder les épisodes gratuits.

Inscription à HBO Max

Si le pari de l’entreprise fonctionne, ces épisodes gratuits pourraient vous convaincre de vous abonner à HBO Max. Si vous êtes un cinéphile, vous voudrez peut-être profiter du niveau sans publicité pour 14,99 $ par mois. Pour le reste de l’année, les films de Warner Bros. Pictures seront diffusés simultanément dans les salles de cinéma et sur HBO Max. Si vous n’êtes pas intéressé à regarder The Matrix 4 ou Dune à la maison, vous préférerez peut-être le niveau le moins cher, qui coûte 9,99 $ par mois, mais comprend des publicités.

