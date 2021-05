Les épisodes hantés les plus effrayants, classés, y compris la saison 3

2. Born Cursed (Saison 2, Épisode 6)

La mère d’Oscar croyait en la magie noire, mais malgré un nettoyage quand elle était enceinte de lui, il y avait une entité perverse qui l’a suivi. «Le pendu», comme l’appelait Oscar, s’asseyait dans la chambre d’Oscar tous les soirs et le regardait, ce qui l’empêchait de dormir. En vieillissant, la situation s’est aggravée. Le pendu a commencé à le battre dans son sommeil et à menacer de tuer son frère. Oscar a tenté de se suicider, après quoi la hantise a semblé s’arrêter. Mais ces derniers temps, a déclaré Oscar, ses enfants ont commencé à voir des choses.

Moment le plus effrayant: Lors de vacances en famille au Mexique, une troupe de clowns a été écrasée lors d’un défilé. L’un était un clown effrayant ressemblant à Twisty avec un large sourire, qui s’est révélé être le pendu. Le clown est apparu plus tard à Oscar, à son frère et à un cousin chez leurs grands-parents, les pourchassant et tuant leur chien.