Les épreuves physiques exigeantes des arbitres de la nouvelle ligue professionnelle féminine

23/07/2021 à 12:41 CEST

Ramón Fuentes

Mercredi dernier nous vous disions dans SPORT les tests physiques que doivent passer les arbitres de la ligue de soccer masculin afin d’arbitrer dans les deux catégories de soccer professionnel masculin. Mais aussi dans le football féminin, les arbitres et les assistants doivent passer quelques tests physiques exigeants afin de débuter la saison qui ouvre également le statut professionnel en Première Division.

Dans le cas où ils ne les dépassent pas, doit être convoqué 15 jours pour le faire. S’ils ne réussissent pas ce deuxième appel, ils devront être convoqués dans les 30 jours calendaires. S’ils n’ont pas non plus réussi ce troisième appel, le CTA les retirera la licence fédérative et ne pourra plus émettre de bip.

Ce sera dans le mois d’août lorsqu’ils doivent réussir les premières épreuves avant le début de la compétition prévue pour le premier week-end de septembre. Et qu’ils doivent passer individuellement sur leurs territoires puisque le COVID continue d’empêcher une concentration commune. Il y a deux tests qui doivent passer avant le début de cette ligue. Le premier est le série de vitesse Composé de six séries de 40 mètres où ils doivent le faire en moins de 6,2 secondes avec une minute de récupération entre un puis trois blocs de 5 répétitions extrêmement exigeantes.

Dans les deux prochains appels, prévu en novembre et février, le premier essai de série de vitesses est maintenu et où les mêmes temps sont maintenus. Si vous modifiez le deuxième test car dans les deux prochains rendez-vous le test FIFA historique du yo-yo intermittent est incorporé avec un minimum de 16,4 et un objectif de 18,2.

Et puis il y a les tests qui doivent passer assistants de catégorie. En pré-saison, il y en a trois et non deux qui doivent passer. D’abord un test d’agilité (CODA) qu’ils doivent faire en 10,80 secondes. Ensuite, il y a les séries de vitesse, qui dans ce cas sont de 5 de 30 mètres qui doivent se terminer en dessous de 5 secondes avec un repos de 30 secondes entre l’un et l’autre. Et ils concluent avec le test dit ARIET.

Pendant la saison, q deux sont réduits, maintenant ce sont les mêmes épreuves. Tout cela des contrôles et des examens médicaux sont ajoutés organisé par le CTA et auquel les membres collégiaux et les participants doivent également assister.

De plus, dans chaque contrôle en face à face, ils doivent subir des contrôles de graisse où le recommandé est de 12% et ils ne peuvent jamais dépasser 14%. Preuve que Les arbitres de notre soccer doivent être au plus haut niveau faire face à la concurrence désormais professionnelle.