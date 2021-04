Les équipementiers indiens accélèrent la transition vers les véhicules électriques: HDFC Securities

Carte indienne à des fins de représentation uniquement. NYK Daily respecte et adhère à toutes les règles et réglementations relatives à la carte de l’Inde en gardant à l’esprit son caractère sacré et son exactitude juridique selon le gouvernement indien.

Les équipementiers automobiles indiens accélèrent leur transition vers les véhicules électriques en investissant dans des startups et en améliorant les collaborations, a déclaré HDFC Securities.

«Parallèlement au développement de produits électriques en interne, les OEM sont ouverts à des collaborations, afin de réduire la vitesse de mise sur le marché et de maintenir l’efficacité du capital», a déclaré HDFC Securities dans un rapport.

«Les fournisseurs de pièces tentent d’être indépendants du segment, en développant des composants pour les produits ICE, hybrides et EV.»

En outre, le rapport indique que d’autres équipementiers adoptent différentes méthodes d’électrification, telles que l’investissement dans des startups et l’augmentation de la production de véhicules électriques dans leurs portefeuilles.

En outre, il a déclaré que les équipementiers de véhicules de tourisme tels que Maruti devraient introduire des modèles hybrides, ce qui permettra à l’entreprise de passer aux véhicules électriques à moyen terme (FY25-30).

«Cependant, à mesure que nous regardons plus loin, c’est-à-dire au-delà de 2030, les perspectives deviennent troubles car la menace à long terme des BEV et la dynamique concurrentielle qui en résulte auront un impact sur les modèles commerciaux traditionnels de différentes manières.»

Sur la base d’une analyse, le rapport indique que les hypothèses de croissance terminale pour les équipementiers photovoltaïques seront menacées.

«Pour les voitures particulières, l’adoption précoce de la technologie EV sera limitée, à notre avis, en raison de multiples contraintes, notamment des temps de charge longs, des coûts d’investissement élevés, ainsi que des inquiétudes sur l’autonomie dans le segment des petites voitures.»

«En outre, les équipementiers sont divisés sur la feuille de route technologique, car les équipementiers du marché de masse font la promotion des hybrides aux côtés des véhicules électriques.»

Il a ajouté que le segment “ 2W ” est susceptible de connaître une adoption à plus court terme des véhicules électriques, car les startups ont des plans de montée en puissance agressifs.

«La menace des véhicules électriques pourrait émerger plus tôt, c’est-à-dire au cours des 3 à 5 prochaines années. Ainsi, les hypothèses DCF de la deuxième étape seront menacées pour les opérateurs historiques. »

«Sur la base de notre analyse de sensibilité de Hero Motocorp, si nous supposons des taux de croissance inférieurs à partir de la deuxième étape, l’impact sur la valeur sera compris entre 15 et 25%.»