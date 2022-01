Les équipes à surveiller en Europe en 2022

2022 est à nos portes et suite à l’article à surveiller de nos joueurs, voici quelques équipes à surveiller à travers le continent tout au long de l’année. Que ce soit une équipe sous-performante ou qui dépasse largement les attentes, de West Bromwich Albion à Rayo Vallecano.

Équipes à surveiller : 2022

Naples

Commençant d’abord en Italie et la bataille au sommet de l’arbre est vraiment fascinante. À l’aube de 2022, l’Inter Milan, titulaire actuel, ouvre la voie. Cela étant dit, leur rival de la ville, l’AC Milan, ainsi que l’Atalanta, sont toujours fermement dans le mix. Mais Napoli fait-elle partie des équipes à surveiller ? Au retour de Luciano Spalletti dans une zone technique de Serie A, Napoli sortait des blocs et semblait presque intouchable. Des blessures clés ont contribué à une baisse et avec la CAN à l’horizon, d’autres pertes se produiront. Le mois prochain ou les deux prochains seront coulés ou nagers pour les hommes de Spalletti, Juan Jesus et Dries Mertens devant combler le vide laissé respectivement par Kalidou Koulibaly et Victor Osimhen. Qu’ils puissent redécouvrir cette forme de début de saison ou non, ce sera une montre intrigante au Stadio Diego Armando Maradona.

Rayo Vallecano

Déménager en Espagne et aucune équipe n’a été plus surprenante à travers l’Europe que le Rayo Vallecano. Il aurait été assez facile pour la plupart des observateurs de la Liga de donner à Rayo un pourboire de relégation. L’équipe madrilène n’est revenue en Primera Division que cette saison, mais elle la mélange avec tous les grands. Chacune des sept défaites de Rayo est survenue sur la route avec leurs seuls points perdus à domicile revenant en novembre dans une impasse avec le Celta. Andoni Iraola a son équipe au pays des rêves et même s’ils commencent à baisser en 2022, leurs efforts sont tout à fait louables.

Real Sociedad

Rayo occupe la sixième place de la Liga avec trente points et juste derrière eux, uniquement via la différence de buts, se trouve la Real Sociedad. Il y a plusieurs équipes de la Liga, du Real Betis à Séville, de Valence à l’Athletic Club, qui auraient facilement pu figurer. C’est La Real, cependant, avec une baisse inquiétante des premiers meneurs. Les hommes d’Imanol Alguacil ont une différence de buts neutre qui témoigne d’un manque d’élan offensif. Mikel Oyarzabal et Alexander Isak peuvent faire l’objet d’un énorme intérêt de la part des grandes puissances européennes et donc s’ils veulent sceller des mouvements d’argent, ils auront besoin d’une solide seconde moitié de saison, mais ils font partie des équipes à surveiller.

loups

Il y a quelques très bonnes équipes en Premier League et puis pas mal de scories. Cela rend une équipe comme Wolves d’autant plus agréable à regarder. Sous Bruno Lage, les Wolves ont trouvé un bon équilibre entre stabilité défensive et intention offensive. Terminer la pléthore d’occasions créées est ce qui les retient actuellement, mais ils occupent toujours confortablement la moitié supérieure du tableau. Avec Pedro Neto toujours absent, Daniel Podence et le prêteur de Barcelone Trincao doivent intensifier encore plus leurs efforts en 2022 pour soutenir Raul Jimenez si une poussée du football européen doit se concrétiser.

West Bromwich Albion

Le fait de rester dans cette partie du pays et d’un manque récent de buts, similaire à celui de leurs rivaux des West Midlands, a rendu un retour imminent dans l’élite de moins en moins probable pour West Brom. Les Baggies créent toujours chance après chance, mais leur taux de conversion lamentable fait fuir Bournemouth, Fulham et même Blackburn Rovers. La signature de l’attaquant de l’USMNT Daryl Dike, avec qui Valérien Ismael a travaillé à Barnsley, vise à les sortir de cette ornière, mais c’est beaucoup de pression sur les épaules d’un joueur de 21 ans. On s’attend à ce que West Brom soit promu automatiquement en 2022, mais c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.

Comté de Derby

Il n’y a pas si longtemps, avec Frank Lampard à la barre, le comté de Derby était en lice pour la promotion, tout comme West Brom le sont maintenant. Comment les temps ont changé cependant avec des déductions de deux points totalisant -21 pour le décompte laissant les Rams à flot au pied de la table du championnat. Leur forme récente est la raison pour laquelle nous aimons le football. Le combat et l’esprit de cette équipe dirigée par Wayne Rooney et Liam Rosenior sont une joie à regarder. Ils ont un bon mélange d’expérience de Phil Jagielka et Curtis Davies and co ainsi que des jeunes comme Jason Knight et Festy Obesele. Trois victoires au rebond fin décembre contre Blackpool, les West Brom et Stoke susmentionnés, suivis de près par un copieux match nul 2-2 à Reading montrent exactement ce que sont ces joueurs. Les pouvoirs en place ont peut-être endommagé ce club, mais ceux sur le terrain ont l’intention de se battre pour leurs fans et le badge. Le derby est à onze points de la sécurité et vous pouvez parier votre dernier dollar qu’ils se battront jusqu’au dernier.

Lille

Le Paris Saint-Germain peut décrocher le titre de Ligue 1 tout ce qu’il veut, cela n’enlève rien au divertissement en dessous d’eux. La première division française reçoit beaucoup de bâtons inutiles, il y a tellement d’équipes, de joueurs et de moments fascinants. Comme en témoigne notre article des joueurs à surveiller en 2022, Lille et ses joueurs font leur apparition. Ce n’est pas une surprise qu’ils se soient donné une mauvaise image d’eux-mêmes en début de saison suite à un exode massif de joueurs clés ainsi que du manager Christophe Galtier en partance pour Nice. La forme de l’attaquant canadien Jonathan David met l’élite européenne en alerte rouge et alors que ceux qui l’entourent commencent à trouver leurs marques, ils peuvent lentement remonter au classement. On ne peut pas oublier à quel point ils ont également joué lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, avec un match à élimination directe alléchant contre Chelsea à venir cette nouvelle année. La progression là-bas pourrait en faire l’une des équipes à surveiller, non seulement au niveau national, mais aussi en Europe.

Hoffenheim

Enfin maintenant, place à la Bundesliga et, en vérité, c’est la grande ligue cinq/six qui a été la plus décevante à ce jour cette saison. Le Bayern Munich a continué à être excellent la plupart des semaines, tandis que le RB Leipzig et le Borussia Dortmund ont flatté de tromper sans l’aide d’absents clés, rendant la course au titre quelque peu redondante. Cela étant dit, quelques équipes dites de milieu de table ont joué un bon football et en ont récolté les fruits. Fribourg, sont dans les quatre premiers, Mayence et Cologne sont dans la première moitié et Hoffenheim ne s’en sort pas trop mal. Ils ont apparemment été impliqués dans des affaires à haut score au cours des dernières années grâce à Andrej Kramaric et Munas Dabbur, mais rien n’en est sorti. Sous Sebastian Hoeness, neveu de l’ancien président du Bayern Uli Hoeness, juste la différence de buts sépare Hoffenheim d’une place en Ligue des champions. Peuvent-ils le faire?

