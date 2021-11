Contrairement à d’autres rapports récents, la Formule 1 a confirmé que les équipes ont en fait accepté de participer aux événements « show and tell » de la saison prochaine.

Début novembre, le directeur général du sport automobile de F1, Ross Brawn, a dévoilé les plans d’un nouvel événement le vendredi matin les week-ends de course de l’année prochaine, permettant aux médias et aux fans d’examiner de plus près les challengers de 2022 et les changements qui ont été apportés à la voiture devant les feux éteints le dimanche.

« Ce que nous faisons un vendredi est une grosse session pour vous les gars [the media] pour jeter un coup d’œil aux voitures et parler au personnel », a d’abord déclaré Brawn.

« Nous poursuivons des initiatives pour obtenir un plus grand engagement et une meilleure compréhension de ce qui se passe.

« Alors l’année prochaine, un vendredi matin, les voitures vous seront présentées. Les équipes expliqueront les modifications qu’elles ont apportées pour ce week-end et elles déclareront à la FIA les modifications qu’elles ont apportées.

« Cela créera une autre nuance et un autre intérêt pour le sport, car le côté technique du sport est assez fascinant pour beaucoup de fans. »

Les commentaires de Brawn ont conduit à remettre en question l’efficacité des sessions de « montrer et raconter », les équipes de détection seraient très réticentes à partager les détails juteux sur leur voiture avant un week-end donné.

Cela a depuis conduit à des rapports selon lesquels les équipes ont rejeté la proposition et le plan a été abandonné, mais la Formule 1 a confirmé à PlanetF1 que «la proposition a maintenant été acceptée et sera en place pour 2022, donc le spectacle et les événements se produisent ‘.

Les informations sur les voitures 2022 ne seront pas aussi largement disponibles pour commencer, car les trois premiers jours d’essais F1 à Barcelone la saison prochaine ne seront pas télévisés.

Un résumé de 60 minutes sera diffusé chaque jour du 23 au 25 février, le deuxième test à Bahreïn (11-13 mars) devant être entièrement télévisé sur F1 TV.