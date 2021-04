Les équipes anglaises ne voulaient pas de l’Atlético en Superliga

26/04/2021

Allumé à 14 h 56 CEST

La création de la Super League continue de révéler des dissensions internes. L’une des entrées qui supposait plus de contradictions était celle du Athlète de Madrid, par les numéros dans lesquels il a joué ces dernières années. Le fait que le club ait été l’un des créateurs de la compétition a fait douter les équipes anglaises.

Comme l’explique Cadena Ser, ils n’aimaient pas que l’équipe dirigée par Cholo Simeone fasse partie de la Superliga. Les clubs Premier ont protesté contre son entrée en tant que l’un des douze fondateurs.

Anglais a montré des doutes car l’Atlético est le club avec l’indice le plus bas du G-12. Et c’est que le fait que l’Atlético fasse partie du conglomérat a non seulement provoqué l’opposition des Anglais, mais aussi celle des fans de rojiblancos, puisqu’elle ne correspondait pas aux idéaux du club.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham sont ceux qui ont montré des doutes. Ils ont allégué contre lui «sa faible attraction mondiale sur les réseaux sociaux et sa faible audience télévisuelle en dehors de l’Espagne & rdquor;. Enfin, la présence de l’Atlético et des six clubs de Premier League a été de courte durée. Il a fallu moins de deux jours pour officialiser leur départ de la Super League.

Les rojiblancos ont fini par accepter parce que cela ne coïncidait pas avec la compétition de la ligue comme c’était le cas chaque semaine. Dispute LaLiga était l’une des conditions pour lesquelles l’accepter. Ils ont préféré que Séville soit l’un d’entre eux, en raison des plans de croissance que le club héberge.

L’opposition de Séville à la Superliga

Lorsque le club Nervionense a réalisé la création de la compétition européenne, il a publié une déclaration dans laquelle ils s’opposaient ouvertement à sa réalisation: “Une compétition comme celle qui est proposée, à laquelle il participe sur invitation, Cela va absolument à l’encontre de l’esprit du sport en général et du football traditionnel en particulier. Cette approche est manifestement contraire à notre ADN de ne jamais abandonner. et de se poser des défis de plus en plus ambitieux, avec l’idée de les relever au jour le jour sur le terrain de jeu », ont-ils souligné.

Dans la lettre, ils ont souligné ce que la compétition pourrait signifier pour le beau jeu tel que nous le connaissons: “De plus, la création de cette Super League uniquement cela nuirait au football en général et au reste des équipes. En même temps, cela frapperait gravement la société et punirait la grande majorité des vrais fans de football, qui se retrouveraient sans la véritable essence de ce sport: l’illusion de profiter de leur équipe et de les voir concourir pour les plus hautes aspirations. “, Il terminé.