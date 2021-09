Les équipes avec le plus d’All-Stars de l’histoire de la NBA

Les Lakers de Los Angeles 2021/22 est une équipe légendaire. On ne sait pas comment ils vont se comporter pendant la campagne, mais on sait qu’autant de stars n’ont jamais été ensemble dans la même équipe NBA. Ce n’est pas un avis, c’est une information : aucune équipe n’a récolté autant d’All-Stars que les violet et or cette saison. Battre le record historique de Celtics de Boston 2011 de Shaquille, Garnett, Allen, Pierce et compagnie. Voici les équipes avec le plus d’All-Stars dans l’histoire de la NBA :

1. 2021-22 Los Angeles Lakers (59 All Stars combinés)

LeBron James (17 ans), Carmelo Anthony (10), Russell Westbrook (9), Anthony Davis (8), Dwight Howard (8), Rajon Rondo (4) et Marc Gasol (3)

2. 2010-11 Boston Celtics (56 All Stars combinés)

Shaquille O’Neal (15), Kevin Garnett (14), Ray Allen (10), Paul Pierce (9), Jermaine O’Neal (6) et Rajon Rondo (2).

3. 2011-12 Boston Celtics (43 étoiles combinées)

Kevin Garnett (14), Ray Allen (10), Paul Pierce (10), Jermaine O’Neal (6) et Rajon Rondo (3).

4. 1977-78 Boston Celtics (42 étoiles combinées)

John Havlicek (13), Dave Bing (7), Dave Cowens (7), Jo Jo White (7), Sidney Wicks (4), Charlie Scott (3) et Curtis Rowe (1).

5. Brooklyn Nets 2020-21 (41 étoiles combinées)

Kevin Durant (11), James Harden (9), Kyrie Irving (7), LaMarcus Aldridge (7), Blake Griffin (6) et DeAndre Jordan (1).

5. 2013-14 Miami Heat (41 étoiles combinées)

LeBron James (10), Dwyane Wade (10), Ray Allen (10), Chris Bosh (9) et Rashard Lewis (2).

5. 2003-04 Los Angeles Lakers (41 étoiles combinées)

Karl Malone (14), Shaquille O’Neal (11), Gary Payton (9), Kobe Bryant (6) et Horace Grant (1).

8. 2012-13 Miami Heat (39 All Stars combinés)

Ray Allen (10), LeBron James (9), Dwyane Wade (9), Chris Bosh (8), Rashard Lewis (2) et Juwan Howard (1).

8. 2006-07 Miami Heat (39 All Stars combinés)

Shaquille O’Neal (14), Gary Payton (9), Alonzo Mourning (7), Dwyane Wade (3), Eddie Jones (3) et Antoine Walker (3).

10. 2015-16 Miami Heat (38 All Stars combinés)

Dwyane Wade (12), Chris Bosh (11), Joe Johnson (7), Amare Stoudemire (6) et Luol Deng (2).

10. Lakers de Los Angeles 1971-72 (38 All Stars combinés)

Wilt Chamberlain (12), Jerry West (12), Elgin Baylor (11), Gail Goodrich (1) et Flynn Robinson (1).

10. 2017-18 Cleveland Cavaliers (38 All Stars combinés)

LeBron James (14), Dwyane Wade (12), Kevin Love (5), Derrick Rose (3), Isaiah Thomas (2) et Kyle Korver (1).

12. 2013-14 Brooklyn Nets (37 All Stars combinés)

Kevin Garnett (15), Paul Pierce (10), Joe Johnson (7), Deron Williams (3), Andrei Kirilenko (1) et Brook Lopez (1).

12. 2012-13 Los Angeles Lakers (37 All Stars combinés)

Kobe Bryant (15), Steve Nash (8), Dwight Howard (7), Pau Gasol (4), Antawn Jamison (2) et Metta World Peace (1).

12. 2009-10 Boston Celtics (37 All Stars combinés)

Kevin Garnett (13), Ray Allen (9), Paul Pierce (8), Rasheed Wallace (4), Michael Finley (2) et Rajon Rondo (1).