Les équipes avec les meilleures chances de CFP précoces sont prévisibles

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

C’est une nouvelle saison de football universitaire, et j’espère que cela s’accompagne de nouveaux types de chaos, d’imprévisibilité, de blagues et de mèmes.

Malheureusement, si vous regardez quelles équipes ont les meilleures chances de se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire – même si c’est beaucoup trop tôt – il n’y a rien de vraiment nouveau à leur sujet. Selon le Football Power Index d’ESPN, les quatre équipes ayant les meilleures chances de jouer en séries éliminatoires sont Clemson, Alabama, Oklahoma et Ohio State – toutes les équipes qui ont participé aux séries éliminatoires au moins une fois au cours des deux dernières années et les favoris éternels pour revenir.

Voir les mêmes deux, trois ou quatre équipes se qualifier pour les séries éliminatoires chaque saison est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’expansion des séries éliminatoires est un débat constant dans le sport, et c’est juste. Bien que ce soient souvent les meilleures équipes, c’est fatiguant et ennuyeux. Nous espérons donc qu’une autre équipe ou deux sauteront, secoueront les choses et rendront la course aux séries éliminatoires quelque peu intéressante et discutable.

Mais pour l’instant, voici un aperçu des 10 équipes avec les meilleures chances en séries éliminatoires de la semaine 1 mercredi, selon le FPI d’ESPN.

1. Tigres de Clemson (0-0)

Éliminatoires: 77,8 pour cent

Match de championnat national : 46,3 pour cent

Gagner le championnat : 26,1 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre contre Géorgie (19 h 30 HE, ABC) 2. Alabama Crimson Tide (0-0)

Éliminatoires: 73,5%

Match de championnat national : 46,4 pour cent

Gagner le championnat : 27,1 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre vs Miami (15 h 30 HE, ABC) 3. Oklahoma Sooners

Éliminatoires: 72,2 pour cent

Match de championnat national : 39,8 pour cent

Gagner le championnat : 20,4 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre contre Tulane (midi HE, ABC) 4. Ohio State Buckeyes (0-0)

Éliminatoires: 60,6 pour cent

Match de championnat national : 28,5%

Gagner le championnat : 13,6 pour cent

Premier jeu: Jeudi 2 septembre contre Minnesota (20 h HE, FOX)

5. Bulldogs de Géorgie (0-0)

Éliminatoires: 28,5%

Match de championnat national : 12,1 pour cent

Gagner le championnat : 4,6 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre contre Clemson (19 h 30 HE, ABC) 6. Notre Dame Fighting Irish (0-0)

Éliminatoires: 23,4 pour cent

Match de championnat national : 7,1 pour cent

Gagner le championnat : 2,3 pour cent

Premier jeu: Dimanche 5 septembre contre Florida State (19 h 30 HE, ABC) 7. Texas A&M Aggies (0-0)

Éliminatoires: 14,9 pour cent

Match de championnat national : 5,2 %

Gagner le championnat : 1,6 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre contre Kent State (20 h HE, ESPNU) 8. Miami Hurricanes (0-0)

Éliminatoires: 9,4 pour cent

Match de championnat national : 3,3 pour cent

Gagner le championnat : 1,0 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre contre Alabama (15 h 30 HE, ABC) 9. Iowa State Cyclones (0-0)

Éliminatoires: 8,4 pour cent

Match de championnat national : 2,8 pour cent

Gagner le championnat : 0,8 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre contre Northern Iowa (16 h 30 HE, ESPNU/Big 12 Network) 10. Florida Gators (0-0)

Éliminatoires: 7,6 pour cent

Match de championnat national : 2,6 pour cent

Gagner le championnat : 0,9 pour cent

Premier jeu: Samedi 4 septembre vs Florida Atlantic (19 h 30 HE, réseau SEC)

