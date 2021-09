Les équipes de cheval noir NFC sur lesquelles parier

Comme jour d’ouverture de la NFL – JEUDI ! – approches, nous examinons certains des meilleurs paris que vous pouvez faire sur les joueurs et les équipes cette saison avant la semaine 1 afin que vous puissiez maximiser la valeur.

Après nos choix pour le Super Bowl et nos choix de MVP, nous nous concentrons ensuite sur les équipes NFC de darkhorse qui pourraient vous rapporter gros, avec des cotes gracieusement fournies par Tipico Sportsbook.

Notre liste d’équipes possibles qui pourraient surprendre et atteindre le Super Bowl LVI comprend des équipes de la NFC West surpeuplée, quelques équipes de la NFC East et… les Chicago Bears ? Sûr! C’est pourquoi ce sont des chevaux noirs.

Voici notre répartition de nos choix préférés :

Seattle est une équipe sous-estimée pour remporter la NFC West cette année. Les 49ers (+600) et les Rams (+600) ont tous deux des chances plus élevées que les Seahawks de sortir de la NFC. Russell Wilson est toujours le meilleur quart-arrière de la division et j’espère que le nouveau coordinateur offensif Shane Waldron les aidera à éviter certaines des difficultés qu’ils ont eues en fin de saison. Wilson, DK Metcalf et Tyler Lockett sont un trio de passes aussi explosif que dans la ligue, ce qui leur donne une chance dans n’importe quel match des séries éliminatoires. – Charles McDonald

FITZMAGIQUE !

Sérieusement, cependant: et s’ils gagnaient la NFC East et que cette formidable défense aidait l’équipe à traverser les séries éliminatoires? Ce n’est pas aussi farfelu que vous le pensez. – Charles Curtis

Si Dak Prescott est en pleine santé et prêt à partir, les Cowboys ont une chance de représenter la NFC au Super Bowl. Leur défense connaîtra des difficultés de croissance alors que Dan Quinn prendra le relais avec un afflux d’agents libres et de recrues, mais très peu d’équipes peuvent égaler la puissance de feu offensive de Dallas. Amari Cooper, CeeDee Lamb et Michael Gallup sont probablement le meilleur groupe de receveurs larges de la ligue et la ligne offensive est sur le point d’être en bonne santé pour la première fois depuis un certain temps. Prescott est le joker, mais s’il peut reprendre là où il s’était arrêté, Dallas a un potentiel de titre. – CM

J’étends la définition du choix de darkhorse ici, mais +600 n’est pas SI bas. Ce serait un pari sur la défense poursuivant son succès, que le jeu de course soit hors des charts avec son comité… et que Trey Lance soit le partant cette année. Si tout cela se conjugue, ce pari sera bien payé. – CC

Les Cardinals qui sortent de la NFC semblent un peu tirés par les cheveux, mais ils ont les pièces pour passer une belle saison si Kliff Kingsbury et Kyler Murray peuvent remettre le jeu de passe des Cardinals sur la bonne voie. Les Cardinals avaient discrètement l’une des meilleures défenses de la ligue l’an dernier, accordant 5,3 verges par match, bon pour le huitième rang de la ligue. Zaven Collins et JJ Watt renforceront une unité déjà solide. Cette équipe a du potentiel, l’offensive a juste besoin de se mettre en marche. – CM

Ce prix est certain d’augmenter si Justin Fields se retrouve sous le centre… et c’est exactement pourquoi je vante celui-ci. Les Bears ont besoin que la défense se rassemble à nouveau derrière Khalil Mack, et Fields transformera une attaque sous-estimée en une attaque vraiment dynamique, même derrière une ligne offensive douteuse. Alors autant parier dessus maintenant. – CC

