Les équipes de F1 doivent rendre le programme de 23 courses « durable pour notre peuple »

Seidl: « à nous » de rendre 23 courses durables pour le staff La F1 a confirmé son calendrier le plus long de son histoire le mois dernier. Bien que les équipes effectuent maintenant beaucoup moins de tests qu’elles ne le faisaient avant que cela ne soit restreint à la fin des années 2000, Seidl n’est pas convaincu que le programme d’aujourd’hui soit moins exigeant.

« C’était des époques différentes, des générations différentes aussi, à cette époque », a-t-il déclaré. «Et je ne dirais pas nécessairement que c’était durable, ce que nous avions à cette époque, donc pour moi, cela ne sert à rien de faire référence à ce que nous avons fait il y a 20 ans.

« Les 23 courses que nous ferons l’année prochaine, elles apporteront un gros fardeau, mettront un gros fardeau sur les gens. »

Les équipes doivent prendre en compte le bien-être du personnel dans leurs plans logistiques pour 2022, a-t-il ajouté. « C’est génial d’avoir un tel calendrier, c’est génial de voir l’intérêt de tous ces différents pays et régions pour la Formule 1. La Formule 1 fait un excellent travail là-bas pour mettre ce calendrier en place.

« Mais c’est simplement à nous, en tant qu’équipe, avec nos gens, d’accepter le défi et de trouver des moyens de rendre ce calendrier de courses durable pour notre peuple. »

Kirkwood: « Assez rare » pour obtenir autant de temps de test

Kirkwood a testé Andretti IndyCar cette semaineLe champion d’Indy Lights, Kyle Kirkwood, a déclaré qu’il profitait d’un nombre inhabituel d’essais de pré-saison en IndyCar.

Kirkwood, qui n’a pas encore obtenu de siège pour 2022, a déclaré : « Je pense qu’il est assez rare qu’un pilote IndyCar entre aussi tôt et soit capable de faire autant de tests que j’ai fait jusqu’à présent. C’est rare dans ma carrière aussi. Quand j’ai couru USF2000, Indy Pro 2000, j’ai eu deux ou trois jours d’essais avant la première course. J’ai déjà fait trois jours d’essais avant même – c’est le 1er novembre, donc encore tellement de temps avant la première course en février que nous pouvons encore faire des essais.

« Évidemment, il y a une limite, mais nous allons maximiser quelle que soit cette limite. Avoir les trois jours d’essais juste après la fin de ma saison, être toujours frais dans la voiture, pas vraiment assis et paresseux, je pense que c’est super important pour moi.

Leena Gade rejoint McLaren en tant qu’ingénieur de course Extreme E

L’ancien ingénieur IndyCar et WEC Gade a rejoint McLaren.

Gade est passé à l’IndyCar lorsque Audi a quitté LMP1 et après un court passage pour Bentley. Elle a brièvement travaillé avec Schmidt Peterson Motorsport – maintenant l’équipe IndyCar de McLaren – en 2018, la conception de la voiture de James Hinchcliffe.

McLaren a fait cette annonce en même temps que le dévoilement de la livrée de sa voiture Extreme E et l’annonce que la pilote de rallye expérimentée Emma Gilmour partagera la voiture avec l’ancien pilote de rallycross et présentateur américain de Top Gear Tanner Foust. Gilmour sera la première femme pilote que McLaren a embauchée au cours de ses 58 ans d’histoire, couvrant la F1, l’IndyCar, les voitures de sport et d’autres compétitions.

Il y a 20 ans aujourd’hui, la plus longue saison de CART se terminait avec sa 21e course (y compris la manche abandonnée du Texas) à Fontana, remportée par Cristiano da Matta. Le champion Gil de Ferran a terminé sixième pour Penske lors de sa dernière apparition avant de passer en IRL.

