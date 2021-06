Les équipes de F1 « réfléchissent à deux fois » avant de se plaindre à la radio à cause de la télévision · .

Les équipes de Formule 1 sont moins disposées à se plaindre de leurs rivaux car elles savent que leurs messages peuvent être diffusés à la télévision, estime le directeur de course Michael Masi.

Les communications entre les pilotes et les équipes ont été jouées pendant les courses pendant des années. Cependant, le trafic radio entre le directeur de course et les équipes n’a été ouvert pour la première fois qu’en début de saison.

L’innovation a fait ses débuts au Grand Prix d’Espagne, où le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a été entendu se plaindre au directeur de course Michael Masi que Lewis Hamilton était retenu par Nikita Mazepin.

D’autres messages ont été diffusés par d’autres équipes au cours des cinq dernières courses. Cependant, Masi pense que les équipes deviennent plus sélectives dans leurs communications avec lui, car elles savent qu’elles pourraient être partagées avec le monde qui les regarde.

“Chaque équipe sportive, et ce n’est pas différent en F1, utilisera la radio en sachant qu’elle est là”, a déclaré Masi. «C’est là depuis de nombreuses années, évidemment, c’est juste diffusé maintenant.

“Au contraire, maintenant que les équipes savent que c’est diffusé, cela a probablement réduit le trafic radio dans le contrôle de course et, du point de vue d’une équipe, les obligeant probablement à réfléchir à deux fois avant de poser une question.”

Au cours du week-end du Grand Prix d’Autriche, Wolff a accusé McLaren d’exagérer le degré de danger qui s’est produit lorsque Valtteri Bottas a filé dans la voie des stands. Le manager de l’équipe McLaren, Paul James, a été entendu dire à Masi que la Mercedes “aurait pu emmener nos gars là-bas et le mur des stands”.

Wolff a rejeté le “scénario d’Armageddon” qui avait été décrit à Masi. “C’est bien que ces canaux soient maintenant ouverts pour que nous puissions tous rire”, a-t-il déclaré.

Masi a déclaré que l’incident aurait fait l’objet d’une enquête, qu’une équipe s’en soit plainte ou non.

« Dans ce genre de situations, lorsque des incidents comme celui-ci se produisent, nous montons directement sur l’écran et mettons que c’est « sous enquête » ou « noté » ou quoi que ce soit pour dire à tout le monde dans la voie des stands ce qui se passe. Mais pour être juste avec ce qu’était cet incident, même si McLaren n’avait rien dit, j’aurais demandé aux commissaires sportifs d’enquêter là-dessus.

Les discussions entre Masi et les équipes n’entrent pas dans les délibérations des stewards, a-t-il ajouté. « Les commissaires sportifs n’entendent en fait aucune de ces communications entre moi et les équipes, et n’entendent pas non plus les commentaires des courses. Donc, ils ne sont pas conscients de ce côté-là de quelque manière que ce soit. »

