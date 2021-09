Les équipes de F1 veulent augmenter la limite “extrêmement difficile” de 790 kg en 2022 · .

Les équipes de Formule 1 font pression pour une nouvelle augmentation de la limite de poids minimum pour les voitures de l’année prochaine, qui sont conçues selon de nouvelles réglementations techniques.

Le poids minimum devrait augmenter de 38 kilogrammes en 2022, pour atteindre un nouveau record de 790 kg. Cependant, le directeur technique d’Alfa Romeo, Jan Monchaux, a déclaré que les équipes . avaient fait part de leurs préoccupations au groupe consultatif technique de la FIA sur la façon dont elles atteindraient ce niveau sans recourir à des matériaux et à des techniques coûteux d’économie de poids.

“Le plus gros point de discussion ces derniers temps où toutes les équipes ont une opinion claire est le poids minimum”, a déclaré Monchaux. « Nous pensons que quelques kilos de plus aideraient certainement, mais aussi aideraient à réduire les coûts. C’est une chose d’atteindre un objectif, mais à un moment donné, cela coûte très, très cher.

Monchaux a déclaré que les équipes “sont assez alignées pour autant que je puisse voir” dans leur préoccupation concernant la limite de poids.

L’augmentation du poids minimum pour 2022 est due en partie aux roues plus grandes des voitures de l’année prochaine et à l’introduction de crash tests plus exigeants. Le poids des voitures de F1 a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie (voir ci-dessous) et l’augmentation de l’année prochaine sera la plus importante depuis l’introduction des unités de puissance hybrides V6 turbo en 2014.

Sondage : Les nouvelles voitures de Formule 1 pour 2022 apporteront-elles un changement pour le mieux ?La dernière augmentation est “un ajout de poids assez sévère sur la voiture”, a déclaré Monchaux. “Avec tous les ajouts au règlement et le défi de pneus plus gros, de jantes plus grosses, de disques de frein plus gros, le poids est clairement un gros sujet pour toutes les équipes. C’est encore en discussion au TAG avec la FIA car nous avons augmenté d’autant de 40 kilos et cela va être extrêmement difficile. C’est donc certainement un facteur important pour nous.

L’introduction par la Formule 1 d’un nouveau format de roue de 18 pouces l’année prochaine a été le point de départ d’Alfa Romeo pour concevoir sa première voiture selon un ensemble de réglementations techniques différent et plus restrictif.

« Même si la réglementation est assez restrictive ou vous guide dans de nombreux domaines sur les volumes que vous pouvez faire pour les choses, c’est néanmoins une toute nouvelle voiture avec des pneus neufs, ce qui est le point de départ », a expliqué Monchaux. « Par conséquent, construire une voiture autour de ces pneus pour en tirer le maximum, espérons-le, est tout à fait essentiel. »

Les réglementations aérodynamiques sont également très différentes des règles actuelles, avec des ailes supérieures simplifiées et un plancher plus complexe destiné à générer des appuis en utilisant “l’effet de sol”.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Nous devons bien faire les choses avec l’aéro”, a déclaré Monchaux. « Je suppose que toutes les équipes sont les mêmes, en espérant que nous ne ratons rien avec ces nouveaux règlements.

« Vous devez prendre des décisions courageuses relativement tôt car vous devez configurer la configuration de la voiture : Empattement, architecture des suspensions avant et arrière, topologie, installation des refroidisseurs… Vous n’avez que votre propre soufflerie, votre CFD, mais pas de réel référence à partir de ce que l’on peut trouver sur la piste.

Rapport: le verdict d’un directeur technique sur le modèle de voiture de F1 2022Bien qu’il soit confiant dans les décisions prises par son équipe, Monchaux a admis une certaine inquiétude quant à la direction générale de leur développement, car ils ne sauront pas ce que leurs rivaux ont fait jusqu’à ce que les voitures apparaissent l’année prochaine.

“Les décisions que nous avons prises jusqu’à présent, je suis très heureux, étaient simples et à ce moment-là, c’était une évidence de faire ceci et cela et cela pour 2022”, a-t-il déclaré. « Comme il s’agit d’un processus itératif continu, si nous refaisions des tests de suspension arrière, de topologie ou d’installation de refroidisseur six mois plus tard, nous pourrions arriver à d’autres conclusions car la voiture a évolué et les choses sont légèrement différentes.

“Donc [there is] une certaine méfiance, je ne dirais pas [nervousness], mais le respect envers certaines grandes décisions que nous avons dû prendre, qui étaient assez simples pour nous, mais seul le temps nous dira si elles étaient les bonnes.

Les règles ont été conçues pour encourager les voitures à courir plus étroitement ensemble. En conséquence, « la nouvelle plate-forme aérodynamique est une bête assez différente par rapport aux voitures que nous avons actuellement », a déclaré Monchaux.

« La carte aérodynamique façonne le comportement de la voiture et l’attitude changeante également en ce qui concerne le vent et la direction est assez différente. Vous avez beaucoup moins d’outils pour regagner l’autorité du sillage de la roue avant, du sillage de la roue arrière et générer le même type de caractéristiques auxquelles nous sommes habitués à partir du [current] voitures.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Il y a donc beaucoup de travail pour, espérons-le, tirer le meilleur parti de la position de la voiture et récupérer autant que possible. Sensibilités, sensibilité au vent, équilibre, évolution de l’équilibre avec la vitesse, équilibre aéro – toutes ces choses, jusqu’à présent, je suis assez content de ce que je vois et de ce que nous sommes capables d’accomplir. Mais il reste encore quatre, cinq, six mois avant la première course.

« C’est donc toujours la moitié du marathon. Il s’agit maintenant d’essayer de maximiser autant que possible les gains en soufflerie et de s’assurer que nous fabriquons une voiture fiable, sous la limite de poids et [others]. Il y a pas mal de sujets ouverts jusqu’à ce que nous soyons sur la bonne voie.

Limite de poids minimum de la F1, 1961 – 2022

NB. Des limites de poids minimum distinctes ont été imposées pour les voitures à turbocompresseur et à aspiration normale en 1987 et 1988.

Saison de F1 2022Parcourir tous les articles de la saison 2022 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :