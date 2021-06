Les équipes de F1 veulent une alternative aux bordures qui peuvent “détruire une voiture” · .

in

Les équipes de Formule 1 souhaitent des modifications des bordures de trottoir à la sortie du virage 2 du Paul Ricard en raison des dommages qu’elles ont causés à leurs voitures.

Le directeur sportif de Mercedes, Ron Meadows, s’est plaint auprès du directeur de course de Formule 1, Michael Masi, des trottoirs lors de la première séance d’essais. Masi lui a fait remarquer que les bordures étaient en place lors des dernières courses de F1 sur la piste il y a deux ans.

“Les 50 millimètres que nous avons dans beaucoup d’endroits, Ron, et ils étaient en fait là en 2019”, a déclaré Masi. “Notre voiture est enracinée parce que nous voulons plus d’eux”, a répondu Meadows. “Nous ne pouvons pas dire” eh bien, vous ne devriez pas y aller ” parce que cela représente des dizaines ou des centaines de milliers de livres de dégâts en allant trois pieds trop larges. “

Lors de la deuxième séance de vendredi, Jonathan Wheatley de Red Bull a signalé avec Masi les dommages causés par les bordures d’une de ses voitures. Les petites équipes de Formule 1 sont également préoccupées par les dommages potentiels que les bordures peuvent causer.

“De toute évidence, Jonathan s’est plaint à Masi”, a déclaré le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner. « Même si vous êtes une grosse équipe, nous ne devrions pas avoir de bordures qui détruisent une voiture, à mon avis. [For] une grande équipe ou une petite équipe, ce n’est pas constructif. Si vous savez que cela endommage la voiture, pourquoi les avons-nous là-bas ? »

« Devrions-nous mettre des barrières autour des pistes de course et nous n’irions certainement pas dedans parce que nous détruisons complètement la voiture ? » Steiner a ajouté. “C’est une ligne fine où vous dites” c’est acceptable, ce n’est pas acceptable “.

« Mais il y a d’autres endroits où vous sortez des limites de la piste et vous perdez du temps, mais vous ne détruisez pas votre voiture. C’est ce que cela devrait être.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a également exprimé ses inquiétudes concernant les bordures et l’approche de la F1 pour contrôler les limites des pistes, qui, selon lui, peuvent être incohérentes.

“Je ne suis pas en faveur d’endommager les voitures”, a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a probablement de meilleures façons d’évaluer et de pénaliser les limites de la piste.

« L’autre chose, c’est qu’il faut juste que ce soit cohérent, même dans un tour parfois, ce n’est pas cohérent. Dans ce virage c’est une chose, dans l’autre virage où il y a aussi des limites de piste c’est autre chose. Je pense donc qu’il y a de meilleures façons de le faire, en étant plus cohérent. Être également cohérent d’un pilote à l’autre, d’une équipe à l’autre.

« Et ça doit être mesurable. Personnellement, j’aime mieux ça que d’avoir des bordures qui endommagent la voiture. Dans une situation de course, vous pouvez être poussé par quelqu’un et votre décision est soit « être touché parce que je suis poussé loin » ou « endommager ma voiture » ​​et je pense que cela pourrait être une situation injuste. »

