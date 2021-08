Les équipes de football Big Ten déclareront forfait si elles ont une épidémie de Covid

Le football universitaire est de retour, mais la menace du Covid-19 n’est jamais partie. Avec l’augmentation du nombre de cas en raison de la variante Delta et du refus insensé de certains d’obtenir des vaccins sûrs et efficaces pour empêcher la propagation du virus, les conférences de football universitaire annoncent maintenant comment elles géreront les matchs impactés par des tests positifs. Pour le Big Ten, cela signifie des forfaits obligatoires pour toute équipe incapable de concourir en raison d’une épidémie.

Le Big Ten a envoyé un communiqué de presse lundi disant que si une équipe n’est pas en mesure de jouer à des matchs de conférence en raison de tests positifs, l’équipe touchée par le virus devra déclarer forfait. La ligue a déclaré que les matchs ne seraient pas reprogrammés. Si les deux équipes ne peuvent pas jouer à cause de Covid, le match sera déclaré sans concours.

Nous pourrions être au bord d’une saison où les victoires et les défaites sont attribuées au classement sans que les matchs ne soient réellement joués. Voici la déclaration complète de la conférence.

En collaboration et en communication avec les directeurs sportifs, les chanceliers et les présidents de la conférence Big Ten, le groupe de travail sur les maladies infectieuses émergentes et le comité de médecine du sport – à compter d’aujourd’hui – la conférence a déterminé que si l’une de ses institutions membres est incapable de participer à une conférence concours en raison de la COVID-19, ce concours sera déclaré forfait et ne sera pas reprogrammé. Ce concours sera considéré comme une défaite pour l’équipe touchée par COVID-19 et une victoire pour son adversaire au classement de la conférence. Si les deux équipes en compétition ne sont pas en mesure de participer à une compétition de conférence prévue en raison de COVID-19 et que, par conséquent, la compétition ne peut pas avoir lieu le jour calendaire où elle est prévue, la compétition sera considérée comme un « pas de compétition . ”