Les équipes de Formule E attendent encore des détails sur les changements de format de qualification · .

Au sommaire : la Formule E changera son format controversé de qualification de groupe pour la saison 2021-2022.

En bref

La FIA et la Formule E n’ont pas encore annoncé aux équipes le nouveau format de qualification La Formule E est susceptible de changer son format de qualification de groupe, ce qui a été blâmé pour une partie du manque de cohérence dans les résultats des pilotes la saison dernière. Cependant, la directrice de l’équipe Venturi, Susie Wolff, a déclaré qu’elle n’avait pas encore été informée du nouveau format.

S’exprimant avant l’annonce du pilote de l’équipe, Wolff a déclaré que « l’objectif clair de Venturi est de progresser dans le classement de l’équipe. Nous étions dixièmes la saison dernière, nous sommes passés à la 7e place et nous en voulons plus. Et pour obtenir plus, il était clair pour moi que cela faisait un alignement de pilotes, qui marquerait régulièrement des points. Ce n’est pas une mince affaire, en Formule E, être cohérent, c’est l’un des championnats les plus difficiles à trouver.

Elle a confirmé que les équipes n’ont pas encore entendu de nouvelles sur ce à quoi ressembleront les qualifications du championnat 2011-12. “Nous n’avons toujours pas entendu de la FIA et de la Formule E à quoi ressemblera le nouveau format de qualification, mais avec notre alignement de pilotes, nous entamons maintenant la saison huit sans aucun doute que nous avons les performances de la voiture et les bonnes performances. de l’équipe. Nous avons deux pilotes qui rapporteront de gros points.

Abbi Pulling met fin à la saison britannique de F4 en raison d’un manque de fonds

Abbi Pulling, 18 ans, a été contrainte de mettre fin à sa deuxième saison en F4 britannique à mi-parcours, après avoir déclaré que les résultats n’avaient pas été suffisants pour le financement.

Pulling était sur la bonne voie pour gagner une course avant de sortir de la piste et a brillé aux points, mais a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de continuer.

“Je ne participerai plus au championnat britannique de F4”, a-t-elle confirmé dans un article sur les réseaux sociaux. « J’ai dû mettre fin à ma campagne 2021 plus tôt en raison du manque de financement. Pour cette raison, j’ai eu des jours très difficiles.

« Il y a eu tellement de potentiel montré tout au long de l’année, mais des malchances en piste m’ont limité dans l’obtention d’un financement supplémentaire pour cette année.

«Je suis absolument navré que ce soit le résultat, car je pensais que cette année se déroulerait de manière très différente. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais cela ne fera que faire de moi un pilote meilleur et plus expérimenté pour aller de l’avant.

L’Agence mondiale antidopage envisage de retirer le cannabis de la liste des substances interdites

L’Agence mondiale antidopage examine si le cannabis devrait être une substance interdite, suite à l’exclusion de Sha’Carri Richardson des Jeux olympiques de 2020, organisés cette année au Japon. La FIA est signataire et suit les règles antidopage de l’AMA.

Dans une mise à jour, l’AMA a déclaré que « Suite à la réception de demandes d’un certain nombre de parties prenantes, l’ExCo a approuvé la décision du groupe consultatif d’experts de la Liste d’initier en 2022 un examen scientifique du statut du cannabis. Le cannabis est actuellement interdit en compétition et continuera de l’être en 2022. »

Parmi les exemples les plus célèbres d’un pilote de course pénalisé pour une infraction liée à la marijuana figure Tomas Enge, qui a été exclu après avoir remporté la manche hongroise de la série 2002 de Formule 3000 après avoir été contrôlé positif au cannabis, perdant suffisamment de points pour lui coûter la victoire dans le championnat.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Juan Pablo Montoya est devenu vainqueur du Grand Prix aujourd’hui en 2001 il y a 20 ans aujourd’hui, Juan Pablo Montoya a remporté sa première victoire en F1 dans un Grand Prix d’Italie modéré à Monza, un jour après qu’Alex Zanardi a été grièvement blessé dans un accident d’IndyCar et cinq jours après le 9 /11 attaques terroristes

Partagez cet article de . avec votre réseau :