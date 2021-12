Les équipes de la CONMEBOL seront en UEFA Nations League à partir de 2024

18/12/2021

Le à 00h45 CET

L’UEFA Nations League va commencer à compter avec dix équipes de la CONMEBOL à partir de 2024. Cela a été rendu public par le vice-président de l’UEFA, Zbigniew Boniek dans une interview avec ‘Meczyki’ un média polonais. L’intention est claire : rapprocher les positions et pouvoir collaborer entre l’Europe et l’Amérique du Sud.

L’idée de travailler ensemble a déjà circulé autour des deux organisations, qui ont opté pour la création d’un bureau commun basé à Londres. Le différend de la ‘Finalissima » le 1er juin 2022, qui affrontera l’actuel vainqueur de la Copa América et de l’Eurocup, Argentine et Italie, dans ce cas.

Le siège, oui, restera européen. Depuis la CONMEBOL, les six premières équipes du tableau de qualification pour la Coupe du Monde (Brésil, Argentine, Colombie, Uruguay, Pérou et Chili) se qualifieront pour la Ligue A, et les quatre autres (Paraguay, Equateur, Venezuela et Bolivie) au Ligue b. Ce qui n’a pas encore été décidé, c’est le format, un processus par lequel beaucoup de controverses peuvent être générées si le nombre d’arrêts d’internement est modifié ou augmenté.