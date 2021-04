Les équipes de la Liga se lancent sur le terrain avec des maillots anti-SuperLiga

21/04/2021 à 19:28 CEST

Joël Gadea

Le match de championnat, en Espagne, a commencé avec un message clair de rejet de la Super League. À Levante-Séville et Osasuna-Valence, les joueurs ont sauté sur le terrain avec des maillots dont la légende disait “Gagnez-le. Le football appartient aux fans.”

A El Sadar de Pamplona, ​​les joueurs de Navarre et de Valence ont posé ensemble sur une photo avant le début du match, tous avec leurs maillots, avec le logo de la Liga et de la Ligue des champions au dos, et leurs boucliers respectifs.

Dans la Ciutat de Valencia, les joueurs de Séville sont apparus sur le terrain avec un slogan différent qui disait: “Rêver, s’exciter, surmonter, les fans … battons-nous pour le football, tandis que les joueurs de Levante ont porté des chemises similaires à celles d’Osasuna – Valence.

De plus, dans la diffusion des matchs, l’opérateur de télévision inclut en bas à droite, un logo qui dit “Gagnez-le” à côté d’un ballon de la Ligue des champions, dans une campagne de rejet de la Super League orchestrée par l’organisation du championnat espagnol .