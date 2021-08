Les équipes de la Ligue mineure des Yankees et des Phillies ont été époustouflées après un lancer

Ce dimanche, les équipes Triple A de la Yankees de New York et Philly de Philadelphie a organisé une formidable Lutte lors de la saison 2021 de la Ligue mineure de MLB.

RailRiders (Yankees) et IronPigs (Philly) a fait la une des journaux aujourd’hui dans la Ligue mineure de MLB, ceci après avoir joué dans un Lutte dimanche, le même qui a eu lieu après un coup à la tête au plus fort de la cinquième manche.

Le joueur de la filiale du Yankees, Max McDowell, a reçu un coup dur sur son casque par le lanceur droit du Los Philly, David Paulino, c’est pourquoi la bagarre a commencé ce dimanche dans les Ligues mineures, mais Dieu merci, elle a pu être rapidement maîtrisée.

On ne sait pas si McDowell et Paulino ont eu une friction antérieure, mais celle de la Yankees lorsqu’il a reçu le ballon sur son casque, il n’a pas hésité à déchaîner sa fureur et à déclencher le Lutte dans ce match, il était 10-5 en faveur des IronPigs dans les ligues mineures.

Ici la vidéo :

Les affiliés des Yankees et des Phillies Triple-A viennent de se bagarrer après que Max McDowell a été touché à la tête par un lancer et a chargé le monticule😳 pic.twitter.com/Lu6tPHpo1Y – Eli Fishman (@elijfishman) 29 août 2021

Le joueur de la filiale du PhillyEn plus de jouer dans le combat, il a réalisé une performance de 4,1 pouces de travail dans ce jeu, permettant un coup sûr, une course et une marche, plus ce lancer. Pour sa part, le Yankees, qui est un receveur, est allé 1-1 avec un coup sûr.