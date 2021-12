Les équipes de la MLB qui ont le plus dépensé cet hiver

Avant la pause, le agence gratuite à l’aube de la saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB Cela a été vraiment émouvant et excitant, alors nous vous montrons ici le équipement quoi d’autre des millions ils ont dépensé sur ce marché.

Les deux dernières semaines ont été très chargées sur le marché du baseball et diverses équipes ont tiré leurs chéquiers, dépensant plusieurs millions de dollars pour acquérir des pièces en pensant aux défis à venir du baseball aux États-Unis. Grandes liguesLe plus drôle, c’est que parmi ces organisations qui ont pris leur argent, il n’y a pas les Yankees de New York, un casting qui figure normalement parmi eux.

1. Texas Rangers – 561,2 millions de dollars

Les Texas Rangers, étonnamment, sont l’équipe qui a dépensé le plus de dollars durant l’intersaison de la MLB et ce parce qu’ils ont acquis deux brillants joueurs comme Marcus Semien (175 millions de dollars) et Corey Seager (325 millions de dollars).

2. Mets de New York – 254 millions de dollars

Les Metropolitans veulent également tout faire dans la prochaine saison de la Major League Baseball et avec leur propriétaire Steven Cohen, ils ont tiré leur chéquier pour signer des joueurs importants tels que Max Scherzer (130 millions de dollars), Starling Marte (78 millions de dollars) et Eduardo Escobar ( 20 millions de dollars).

3. Tigres de Détroit – 217 millions de dollars

L’équipe de Detroit a jusqu’à présent signé avec le gaucher vénézuélien Eduardo Rodríguez, un contrat de 77 millions de dollars sur cinq ans. De plus, il doit être clair qu’ils sont intéressés par Carlos Correa et Javier Báez, afin qu’ils puissent dépenser encore plus. De plus, avec un accord de 140 millions de dollars, ils ont ajouté le Portoricain Javier Báez pour quatre ans.

4. Blue Jays de Toronto – 121 millions de dollars

L’équipe canadienne a ajouté à l’extension millionnaire qu’elle a accordée au Portoricain José Berrios, sur le marché du baseball, c’est la troisième équipe qui a jusqu’à présent dépensé le plus d’argent, soulignant parmi ses entreprises l’acquisition du lanceur Kevin Gausman pour 110 millions de dollars.

5. Mariners de Seattle – 115 millions de dollars

Étonnamment, les Mariners ont signé le récent vainqueur d’AL Cy Young, Robbie Ray, lui donnant 115 millions de dollars sur cinq saisons.

6. Chicago Cubs – 85 millions de dollars

Les Cubs ont signé Yan Gomes, Clint Frazier et Marcus Stroman de l’agence libre, versant de l’argent avant la saison 2022 de la Major League.

7. Astros de Houston – 67 millions de dollars

Les Sidereals ont re-signé Justin Verlander (25 millions de dollars) et acquis Hector Neris (17 millions de dollars), investissant dans le tangage jusqu’à présent et iront sûrement pour plus d’ici 2022.

8. Marlins de Miami – 53 millions de dollars

Les «poissons» de Miami ont jusqu’à présent pris un coup et cela devait signer le vénézuélien Avisaíl García pour les quatre prochaines saisons.

9. Anaheim Angels – 45 millions de dollars

Noah Syndergaard et Aaron Loup sont parmi les firmes qui se démarquent le plus dans le casting de Los Angeles, sans aucun doute une organisation qui cherchera une renaissance dans la MLB à partir de la saison 2022.

10. Cardinals de Saint-Louis – 44 millions de dollars

L’équipe de St. Louis a engagé le releveur Steven Matz pour quatre ans et 44 millions de dollars et l’a éloigné des équipes des Mets et des Blue Jays qui étaient intéressées.