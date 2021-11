Les équipes de la NBA joueront aux Émirats arabes unis après avoir conclu un accord pluriannuel avec DCT Abu Dhabi

Des stars du basket-ball de la National Basketball Association (NBA) dirigeront les Émirats arabes unis dans le cadre d’un nouvel accord pluriannuel avec le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi).

L’accord verra Abou Dhabi accueillir les matchs de pré-saison de la NBA aux Émirats arabes unis (EAU) en octobre 2022, dans ce qui seront les premiers matchs entre deux équipes de la NBA dans le golfe Persique, ainsi qu’un certain nombre d’activations de fans et d’autres événements, notamment la ligue Jr NBA.

S’adressant à Sport360 à l’Etihad Arena, le sous-commissaire et directeur de l’exploitation de la NBA, Mark Tatum, a déclaré : numéro deux en termes de consommation de NBA Pass et numéro deux en termes de consommation de NBA 2K League également. Lorsque nous cherchons à amener nos jeux en dehors des États-Unis, nous recherchons des installations de classe mondiale et Abu Dhabi en a certainement l’habitude et est habituée à accueillir de grands événements internationaux.

Ralph Rivera, directeur général de la NBA Europe et Moyen-Orient, a déclaré à Sport360 : « Nous sommes en discussion depuis la période pré-pandémique et cela témoigne des équipes impliquées que nous avons pu le faire. Il ne s’agit pas seulement de l’arène et du jeu, ce partenariat concerne l’expérience que nous apportons à Abu Dhabi. L’installation en ville est idéale pour l’offre NBA, une semaine d’expérience.

SE Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de DCT Abu Dhabi, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir cet accord pluriannuel avec la NBA, nous avons beaucoup de valeurs partagées avec la marque. Positionner Abu Dhabi en tant que plaque tournante pour les événements de classe mondiale et la NBA dans le cadre du portefeuille ajoutera certainement de la valeur à Abu Dhabi, mais il s’agit également de l’ensemble de l’écosystème du partenariat ainsi que du développement des talents. Ce n’est donc pas seulement un jeu, c’est plus que un jeu. »

Le partenariat comprendra également une variété d’événements interactifs pour les fans avec des apparitions d’anciens et actuels joueurs de la NBA, le lancement des Jr. NBA Leagues pour garçons et filles dans les écoles des Émirats arabes unis favorisant le travail d’équipe et l’inclusion, une série de NBA Fit Clinics promouvant la santé et bien-être et un événement d’exposition de la NBA 2K League.

Le partenariat verra DCT Abu Dhabi, dans le cadre de « Visit Abu Dhabi », l’initiative de promotion du tourisme de la capitale des Émirats arabes unis, servir de partenaire officiel de destination touristique de la NBA en Chine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

SE Mohamed Khalifa Al Mubarak a ajouté : « Alors qu’Abu Dhabi s’engage à se développer davantage en tant que destination mondiale dynamique, l’ajout de la NBA à notre impressionnant portefeuille d’événements sportifs et de divertissement tout au long de l’année ne fait que renforcer la position de la capitale des Émirats arabes unis en tant que centre d’excellence sportive. . Nous attendons avec impatience que la NBA joue un rôle essentiel dans le développement des jeunes talents et des modes de vie sains au niveau local – au cœur de la stratégie des Émirats arabes unis, qui met l’accent sur l’autonomisation des jeunes et la construction d’un avenir durable pour la nation et les générations futures.

« Alors que nous célébrons la saison du 75e anniversaire de la NBA, le partenariat avec DCT Abu Dhabi pour organiser les premiers matchs et événements de la NBA et de la NBA 2K League aux Émirats arabes unis marque une étape importante dans la croissance mondiale continue du basket-ball », a ajouté M. Tatum. « Abu Dhabi est un centre multiculturel dynamique avec une expérience démontrée dans l’accueil d’événements sportifs de classe mondiale, et ce partenariat apportera non seulement l’expérience en direct de la NBA et de la NBA 2K League aux fans du Moyen-Orient, mais il créera également des opportunités pour garçons et filles d’apprendre les principes fondamentaux et les valeurs fondamentales du jeu à travers une variété de programmes locaux et d’événements pour les fans.

Au cours de la saison NBA 2021-22, les jeux et la programmation NBA atteindront les fans dans 11 pays du Moyen-Orient. Les fans du Moyen-Orient peuvent accéder à des vidéos complètes, des actualités, des statistiques, des scores et du contenu numérique original en arabe sur la destination en ligne officielle de la NBA. Les fans de la région peuvent également regarder tous les matchs de la NBA en direct et à la demande sur NBA League Pass, le service premium d’abonnement aux matchs en direct de la ligue.

Abu Dhabi a constamment démontré ses capacités à accueillir des événements sportifs de classe mondiale. Des initiatives pionnières telles que la « certification Go Safe » de DCT Abu Dhabi soulignent l’engagement indéfectible de la ville envers la santé et la sécurité de la communauté et des visiteurs, tout en lui permettant de continuer à organiser le meilleur des événements sportifs en direct. Pour plus d’informations sur Abu Dhabi, veuillez visiter : https://visitabudhabi.ae/en/campaign/time-is-now.

Abu Dhabi accueillera les matchs de pré-saison de la NBA en commençant par deux matchs en octobre 2022. Les équipes participantes et le lieu hôte seront annoncés à une date ultérieure. Les fans peuvent manifester leur intérêt à recevoir plus d’informations en visitant nba.com/abudhabi.

