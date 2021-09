Les équipes de l’AFC darkhorse sur lesquelles parier

Comme jour d’ouverture de la NFL – JEUDI SOIR ! – approches, nous examinons certains des meilleurs paris que vous pouvez faire sur les joueurs et les équipes cette saison avant la semaine 1 afin que vous puissiez maximiser la valeur.

Après nos choix du Super Bowl, nos choix MVP et nos sélections NFC darkhorse, nous nous concentrons ensuite sur les équipes sous-estimées de l’AFC qui pourraient vous rapporter gros, avec des cotes gracieusement fournies par Tipico Sportsbook.

Notre liste d’équipes possibles qui pourraient surprendre et atteindre le Super Bowl LVI comprend une équipe avec un QB de deuxième année et oui, nous avons dû choisir les Patriots comme une autre.

Voici notre répartition de nos choix préférés :

Les Titans sont en grande forme pour avoir une autre saison en séries éliminatoires, en partie grâce à leur propre talent et en partie grâce au talent du reste de l’AFC Sud. Julio Jones et AJ Brown sont sans doute le meilleur duo de receveurs larges de la ligue et Derrick Henry devrait continuer à punir les défenses. Étant donné que les Jaguars se reconstruisent, que les Colts sont défoncés et que les Texans sont en plein désarroi, les Titans devraient être en mesure d’atteindre une tête de série élevée pour les séries éliminatoires. Cela faciliterait un peu leur parcours en séries éliminatoires vers le Super Bowl. – Charles McDonald

Je les ai aimés à +3000 pour tout gagner, simplement parce que la défense pourrait être vraiment bonne et l’attaque pourrait s’appuyer fortement sur Jonathan Taylor et la ligne offensive au lieu de Carson Wentz. Nous avons déjà vu ce genre de mélange fonctionner, et Wentz en sait peut-être une ou deux depuis qu’il a vu les Eagles le faire de près il y a quelques années. – Charles Curtis

Les Patriots ont obtenu une fiche de 7-9 l’an dernier avec l’un des pires groupes de talents offensifs de la ligue. Avec Hunter Henry, Jonnu Smith, Nelson Agholor et Kendrick Bourne ajoutés à l’offensive, les Patriots devraient être en compétition pour les séries éliminatoires. Le secondeur vedette Dont’a Hightower sera de retour et des agents libres comme Matt Judon et Davon Godchaux aideront à renforcer leur défense. Le sommet de l’AFC Est sera difficile avec les Bills et les Dolphins en compétition pour les séries éliminatoires, mais les Patriots ont le talent pour potentiellement remporter la division. Ces matchs à domicile aideraient dans les séries éliminatoires. – CM

Est-ce trop bas pour appartenir à cette colonne ? Peu importe. Les Browns qui font le Super Bowl ressemblent à un choix de cheval noir, simplement parce qu’ils sont les Browns et qu’avoir de grandes attentes pour la première fois depuis longtemps pourrait se retourner contre eux.

Mais nous savons qu’ils sont vraiment solides des deux côtés du ballon. Ce n’est pas SI tiré par les cheveux. – CC

L’entraîneur-chef recrue Brandon Staley peut immédiatement remettre les Chargers sur la carte au cours de la première année, s’ils ont une chance inhabituelle. La santé a toujours été le problème de cette équipe au fil des ans. Quand ils sont en bonne santé, ils sont aussi talentueux que n’importe quelle équipe de la ligue. Joey Bosa et Derwin James forment une paire de défenseurs d’élite tandis que Justin Herbert est sur le point de faire un pas en avant. Leur demander de dépasser les Chiefs en saison régulière est une décision difficile, mais en séries éliminatoires, ils ont suffisamment de talent pour causer des problèmes dans un échantillon d’un match. Ils pourraient valoir le coup de dé à +1500. – CM

Tout cela repose à peu près sur le bras de Ben Roethlisberger. S’il peut sortir l’offensive de la boue avec tous ces lancers courts que les défenses ont trouvé comment arrêter, cette équipe pourrait lutter. Mais c’est un grand si. Heureusement, les chances sont longues et cela pourrait être à votre avantage. – CC

