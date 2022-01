Les équipes de Sega ont « travaillé dur » en localisant les frontières sonores pour un nouveau public

Image : SEGA

Sega prend grand soin de la prochaine sortie principale de Sonic, Sonic Frontiers. En plus de prendre la décision difficile de retarder la sortie afin de « rafraichir la qualité » du titre, des fonctionnalités supplémentaires ont également été ajoutées pour rendre l’expérience plus accessible à tous.

Dans ce cadre, le nouveau jeu de Sonic renforcera ses offres de localisation – avec encore plus de langues prises en charge sous forme de voix et de sous-titres. Voici le récapitulatif complet, gracieuseté du compte Twitter officiel de Sonic the Hedgehog. Remarque : * pour Xbox et PC uniquement.

Bonnes nouvelles! Les équipes ici ont déjà travaillé dur pour localiser Sonic Frontiers afin de le proposer à de nouveaux publics. Liste complète des langues prises en charge ci-dessous : pic.twitter.com/AS9h6oyDhh— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 10 janvier 2022

La responsable des médias sociaux de Sonic, Katie Chrzanowski, a expliqué en outre comment de nombreuses équipes internes au sein de Sega « ont poussé fort » pour toutes les différentes options de localisation et ont félicité toutes les équipes de localisation pendant qu’elle y était :

« Très reconnaissant d’avoir pu ajouter plus de langues cette fois-ci (merci également aux équipes de localisation – des héros méconnus !). »

Sonic Frontiers sortira sur plusieurs plates-formes, y compris la Nintendo Switch, pendant les vacances 2022.