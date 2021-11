Les équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde Qatar 2022

14/11/2021 à 22:10 CET

Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 se dirigent vers la phase décisive sur tous les continents. À l’heure actuelle, neuf équipes au total ont déjà leur billet assuré pour le grand événement international de l’hiver prochain : Le Qatar, en tant qu’hôte, est accompagné de l’Allemagne, du Danemark, du Brésil, de la France, de la Belgique, de la Croatie, de l’Espagne et du Portugal.

Les deux derniers à accéder, l’Espagne et le Portugal, n’ont pas failli à la dernière date et ont accédé en tant que premiers du groupe. Ceux de Luis Enrique ont battu la Suède, tandis que ceux de Fernando Santos ont fait de même contre la Serbie.

Les prochaines sélections qui pourraient obtenir le billet sont Italie, Angleterre et Pays-Bas, en ce qui concerne l’Europe, car ils ont une position privilégiée dans leurs groupes respectifs, en plus de L’Argentine, qui pourrait mettre sa passe sur la bonne voie dans les prochains jours et suivre les traces du Brésil de Tite.

La France et le Brésil, les deux meilleurs candidats

Avec un total de neuf équipes qualifiées, Le Brésil et la France sont les principaux prétendants au titre, suivis d’une deuxième étape dans laquelle d’autres comme l’Italie et l’Angleterre apparaissent., actuel champion et vice-champion d’Europe, en plus de l’Espagne ou de l’Allemagne, deux équipes en pleine croissance.

Le Brésil de Tite était totalement inaccessible lors de la phase de groupes des éliminatoires sud-américains, tandis que La France de Didier Deschamps a une équipe de luxe avec des noms tels que Griezmann, Kanté, Mbappé, Benzema ou Pogba et ils le font en tant que champions du monde actuels.