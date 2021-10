Les équipes d’Hollywood concluent un nouvel accord de trois ans avec les studios

Vue générale du panneau Hollywood le 17 novembre 2020 à Hollywood, Californie.

Un accord a été conclu entre les studios d’Hollywood et un syndicat représentant ses équipes de cinéma et de télévision qui permettrait d’éviter une grève historique qui a menacé d’arrêter la production dans l’ensemble de l’industrie.

Samedi, l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE) et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) ont annoncé un nouveau contrat de trois ans qui répond aux appels de l’IATSE pour de meilleures heures de travail, des conditions de travail plus sûres et de meilleurs avantages sociaux.

Le nouveau contrat comprend une rotation de 10 heures entre les quarts de travail, 54 heures de repos le week-end, une augmentation du financement des régimes de santé et de retraite et une augmentation des taux de 3 % chaque année pendant la durée du contrat.

L’accord doit encore être ratifié par les membres du syndicat.

Elle survient moins d’un jour avant la date limite de grève de l’IATSE. Cette grève aurait été la première en 128 ans d’histoire du syndicat et la première grande grève des équipages depuis la Seconde Guerre mondiale.

Après l’arrêt des négociations au cours de l’été, les membres de l’IATSE ont voté en faveur d’une grève si un accord ne pouvait être conclu avec les producteurs. Le syndicat a déclaré que 90% des électeurs éligibles ont voté, avec plus de 98% en faveur de l’autorisation de grève.

Leurs demandes font suite à l’une des périodes les plus tumultueuses de l’industrie, alors que les productions traversaient une pandémie mondiale pour garantir que les studios avaient du contenu à fournir aux consommateurs.

IATSE représente un large éventail de travailleurs de l’industrie, des mécaniciens de studio aux artistes de la garde-robe et du maquillage. Au total, elle agit au nom de 150 000 membres d’équipage aux États-Unis et au Canada. Environ 60 000 d’entre eux sont couverts par les contrats actuels de télévision et de cinéma en cours de renégociation.

Une grève à l’échelle de l’industrie aurait essentiellement arrêté la production hollywoodienne à travers le pays, comme ce qu’a fait la grève de l’écrivain il y a 14 ans. Cette grève, entre 2007 et 2008, a conduit de nombreux spectacles à raccourcir ou à reporter de nouvelles saisons et a conduit à l’annulation d’autres.