Les « équipes Erasmus ». la grande nouveauté de la ligue de hockey sur glace

17/09/2021 à 17h01 CEST

.

La participation d’une équipe composée d’étudiants universitaires suédois du programme Erasmus et d’une autre mixte, qui rassemble à Logroño des étudiants des États-Unis, du Canada et de la Finlande ainsi que des jeunes de l’académie des jeunes de la Rioja est la grande nouveauté de la Ligue de hockey sur glace qui débute cette semaine, avec huit tenues.

FC Barcelona, ​​​​Puigcerdá (Catalogne), Jaca (Aragon), Txuri Urdin (Pays basque), Majadahonda (Madrid), Huarte (Navarre), Nordic Vikings (Madrid) et Milenio (La Rioja) sont les équipes qui se battront pour la compétition masculine espagnole de hockey sur glace.

Les trois derniers sont les “nouveaux” de cette année et, parmi eux, le Vikings nordiques et le Panthères du millénaire Ce sont les grandes nouveautés et ils se présentent comme les « animateurs » de la compétition et des équipes appelées à élever le niveau de la Ligue.

Les Vikings nordiques, basé à Majadahonda, sera composé de joueurs universitaires suédois, venus en Espagne dans le cadre d’un programme Erasmus et issus des ligues de hockey de leur pays, grâce à un accord entre les fédérations espagnole et suédoise.

Pour donner accès à cette équipe, la Fédération a modifié les statuts de la Ligue, afin de permettre la présence de plus d’étrangers que les trois que chaque équipe peut inclure, et l’exception a également été établie qu’ils ne pourront pas opter pour le titre, il ne jouera donc pas la phase finale ; ne participera pas non plus à la Coupe.

Dans une situation similaire, les Millenium Panthers de Logroño, qui reviennent au sommet de la compétition espagnole avec une équipe “mixte” entre des joueurs espagnols et d’autres jeunes étudiants des États-Unis, du Canada et de la Finlande.

L’équipe de la Rioja a voulu donner une sortie à ses joueurs de carrière Et pour cela, il a lancé un projet, avec l’autorisation de la Fédération, dans lequel, avec ses joueurs, il aura des étudiants universitaires de pays où le hockey est plus développé, ils réaliseront un programme mixte d’études et de sports.

De plus, il a opté pour l’embauche d’un entraîneur finlandais, qui apportera la vision d’un hockey plus professionnel pour tenter de « remonter le moral » de la Ligue.

Cependant, l’équipe de Rioja ne pourra pas faire ses débuts dans la Ligue espagnole avant quelques semaines, car elle ne peut pas avoir de patinoire avant octobre, de sorte que jusque-là, il ne sera pas possible de vérifier l’incidence complète des deux ” internationales” dans le tournoi.

Cette semaine commence également la Ligue de hockey sur glace Iberdrola, à laquelle participeront Majadahonda, Valdemoro (Madrid), Jaca (Aragon), Huarte (Navarre), Alhambra (Grenade), Puigcerdá (Catalogne) et Milenio (Logroño).

Les deux ligues débutent ce week-end et se poursuivront, dans leur phase régulière, jusqu’à fin février, date à laquelle se tiendra la phase pour le titre et la Coupe.