Les équipes espagnoles n’ont pas perdu en finale européenne depuis 20 ans

27/05/2021 à 11:44 CEST

Dans une année où la Liga espagnole a été durement critiquée pour son “ manque de niveau ”, une équipe de championnat de la ligue l’a fait à nouveau. L’Europe continue d’accueillir une bonne récolte pour les équipes du pays et la finale de la Ligue Europa a donné un autre signe que l’Espagne est en compétition. Bien que Manchester United, deuxième de la Premier League, soit venu en Pologne en tant que favori, Villarreal a remporté la victoire de son histoire, aboutissant ainsi à un projet incroyable.

Les statistiques doivent être brisées, mais encore une fois, Une équipe de LaLiga a battu une équipe étrangère en finale européenne, et ils ont déjà eu 16 ans d’affilée. Depuis que Valence a chuté contre le Bayern Munich le 23 mai 2021 en Ligue des champions, il y a 20 ans, la finale s’est comptée sur la victoire.

Ces données n’incluent que les victoires contre des équipes d’autres ligues, car, si vous comptez également les finales où des équipes espagnoles se sont affrontées, le nombre de récompenses augmente dans les meilleures compétitions européennes.

7 champions et 9 Europa League / UEFA

Une merveille de Zidane a commencé cette séquence incroyable. Madrid a battu Leverkusen en 2002 avec l’objectif magistral de l’actuel entraîneur du Real Madrid à ce jour. Après cette nuit, l’un après l’autre, étant la Ligue Europa / UEFA la compétition favorite des clubs espagnols.

Le Barça a réussi à ajouter 4 orejonas à son record grâce à des victoires contre Arsenal d’abord, deux fois de suite contre Manchester United et la dernière contre la Juventus. Le Real Madrid, bien qu’il ait remporté 5 champions, dans cette statistique, nous n’en regardons que 3, puisque deux d’entre eux les ont affrontés contre leur voisin, l’Atlético de Madrid. Liverpool, la Juventus et Leverkusen ont été les victimes.

Valence (1), Séville (5), Atlético de Madrid (2) et le dernier, Villarreal (1)Ce sont eux qui ont réussi à être sacrés champions de la Ligue Europa.

Séville et Emery comme exposants maximum

L’équipe andalouse, dans son histoire d’amour avec la Ligue Europa, a fait le tour de l’Europe, remportant 5 finales contre des équipes étrangères, sans compter bien sûr, celui qu’ils ont également obtenu contre l’Espanyol. La saison dernière, ils ont laissé l’Inter derrière eux et avec le triomphe d’Emery en Pologne, ils ont réussi à remporter la moitié des trophées au cours des 20 dernières années.

L’entraîneur basque est un véritable stratège et, après l’avoir remporté trois fois avec Séville, il a bouclé sa belle carrière et fait la gloire de Villarreal, qui en était proche depuis tant d’années. 4 titres sont ceux qui le placent seul en tant qu’entraîneur le plus titré de la compétition.

Cela dit, s’il est vrai que la finale qui se jouera ce samedi prochain de la Ligue des champions se déroulera entre équipes anglaises, les équipes espagnoles font toujours très peur en Europe. Son invincibilité est déjà écrite en majuscules dans l’histoire.