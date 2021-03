Les équipes et autres services Microsoft tombent en panne dans le monde entier

La plateforme de visioconférence et de communication Teams et d’autres services du géant du logiciel Microsoft, tels que 365, Azure et Dynamics 365, souffraient. perturbations dans le monde ce lundi, selon l’entreprise elle-même.

« Les utilisateurs ne pourront peut-être pas accéder à plusieurs services Microsoft. Nous avons identifié la cause du problème et prenons des mesures pour en atténuer l’impact. Ce problème pourrait affecter n’importe quel utilisateur « , la société Redmond (État de Washington, États-Unis) a déclaré dans un communiqué.

Le problème se serait produit après un mise à jour du système d’authentification, il était donc désinstallé par la société elle-même, a noté la société sur son compte Twitter d’entreprise.

Les interruptions de service ont commencé vers 19h00 GMT et, selon le portail spécialisé DownDetector.com, elles ont eu leur plus grand impact une heure plus tard, à 20h00 GMT, lorsque plus de 31 000 utilisateurs ont signalé qu’ils rencontraient des problèmes.

Depuis, les interruptions de service diminuent et affectent de moins en moins d’utilisateurs.

Équipes, comme Zoom Oui Webex (de Cisco), a acquis une grande popularité au cours de la dernière année en raison de la pandémie de covid-19 et des conséquences augmentation du travail à distance, et on estime qu’actuellement quelque 115 millions de personnes l’utilisent quotidiennement, principalement des travailleurs et des étudiants.