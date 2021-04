Les équipes et les athlètes américains boycottent leurs matchs après le cas de Jacob Blake

NBA: des voix de protestation contre le cas de Jacob Blake 0:59

(CNN espagnol) – Il y a déjà plusieurs équipes de différentes ligues professionnelles aux États-Unis qui ont décidé de ne pas jouer leurs matchs, à l’instar des Milwaukee Bucks, qui ne se sont pas présentés ce mercredi pour leur match éliminatoire NBA contre les Orlando Magic.

Depuis cette décision, les deux autres matchs de la NBA programmés ce mercredi soir ont également été reportés: les Houston Rockets face aux Oklahoma City Thunder, ainsi que les Los Angeles Lakers face aux Portland Trail Blazers.

C’est un fait qui survient au milieu des manifestations contre le cas de Jacob Blake, un homme abattu à plusieurs reprises par la police à Kenosha, Wisconsin, qui était paralysé et sa famille espère « un miracle », ont déclaré ses avocats. Le département de police de Kenosha enquête sur ces événements qui ont déclenché de violentes manifestations dans la ville, qui ont débuté les trois derniers jours avec un couvre-feu.

La NBA et la NBPA ont annoncé qu’à la lumière de la décision des Milwaukee Bucks de ne pas se présenter au cinquième match contre les Orlando Magic, les 3 matchs d’aujourd’hui (MIL-ORL, HOU-OKC et LAL-POR) ont été reportés. Le cinquième match de chacune des séries sera reporté. https://t.co/kHPWGVXUpF – NBA Latam (@NBALatam) 26 août 2020

D’autres équipes ont rejoint les Bucks

Dans les ligues majeures, l’équipe de baseball de la ville de Milwaukee, les Brewers, s’est montrée solidaire de la cause et a décidé de ne pas jouer contre les Reds de Cincinnati.

Les Mariners de Seattle, qui ont disputé un match contre les Padres de San Diego, ne se sont pas non plus présentés pour jouer mercredi soir.

En MLS, un cas similaire a été vu avec l’affrontement qui devait être joué entre l’Inter Miami et Atlanta United. Les joueurs se sont rendus sur le terrain, ont posé ensemble dans une démonstration d’unité et se sont retirés sans se faire face. Un tweet du compte de l’équipe de Miami a confirmé le report de l’engagement. Cinq matchs de la MLS ont été reportés mercredi, dont le FC Dallas-Colorado Rapids, le Real Salt Lake-Los Angeles FC, les San Jose Earthquakes-Portland Timbers et les LA Galaxy-Seattle Sounders.

Le match #InterMiamiCF de ce soir contre @ATLUTD a été reporté. – Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 27 août 2020

Naomi Osaka ne joue pas non plus

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka a également publié un communiqué informant qu’elle ne se présenterait pas jeudi pour les demi-finales du Cincinnati Masters, le tournoi qui précède l’US Open. Le tennis féminin numéro 10 avait pour rivale de la Belge Elise Mertens.

Dans sa déclaration, Osaka a écrit: «Avant d’être une athlète, je suis une femme noire. Et en tant que femme noire, je pense qu’il y a des problèmes beaucoup plus importants qui nécessitent une attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au tennis.