Les équipes et les pilotes de F1 ont aidé à développer le jeu F1 2021

Le directeur de la franchise de jeux vidéo F1 affirme que les équipes et les pilotes ont joué un rôle important dans le développement de la dernière édition de la série.

Avec la pandémie mondiale mettant en suspens les courses de Formule 1 dans la vie réelle en 2020, les pilotes jouaient plus que jamais au jeu vidéo, se diffusaient en streaming et participaient à la série officielle du Grand Prix virtuel.

S’exprimant lors d’un événement virtuel avant le lancement du jeu F1 2021, Lee Mather a déclaré qu’eux-mêmes et leurs équipes avaient influencé le nouveau jeu, qui sortira en juillet.

“Je ne peux pas entrer trop dans les détails, mais nous avons maintenant une relation fantastique avec certaines des équipes”, a-t-il déclaré lorsque PlanetF1 lui a demandé si les pilotes jouant davantage au jeu au cours de l’année écoulée avaient affecté le développement du dernier édition.

« L’un des grands avantages du premier verrouillage était qu’il y avait beaucoup d’équipes et de pilotes qui avaient beaucoup plus de temps libre.

«Nous avons pu passer beaucoup de temps à discuter avec eux, et comme cela se poursuit maintenant avec la saison de retour en force, nous poursuivons ces discussions, en nous rencontrant régulièrement avec eux. Nous recevons des retours incroyables, des informations sur des choses sur lesquelles nous n’avions traditionnellement pas une si grande visibilité.

« Nous avons toujours eu une très bonne relation avec les équipes, mais maintenant elles viennent nous voir régulièrement, voulant avoir plus d’influence sur le jeu. Au cours des deux dernières années, nous avons eu des retours selon lesquels le modèle de maniabilité s’améliore à chaque fois, il se rapproche de plus en plus de ce qu’ils attendent.

“Je pense que nous avons vu, évidemment dans Esports, Georges Russel sauter directement dans un jeu et il a toujours été aussi impressionnant dans le jeu que dans la vraie vie, et je pense que ce n’est possible que parce que le jeu reflète maintenant ce à quoi ils sont habitués.

“Alors oui, nous avons eu beaucoup d’apports, et c’est quelque chose que nous continuerons à utiliser dans les futurs titres.”

Peut-être sans surprise étant donné l’influence accrue des équipes et des pilotes réels sur le développement du jeu, Mather dit qu’il s’agit davantage d’une simulation de course que d’un simple jeu vidéo.

Il estime que cela a été réalisé en grande partie grâce au travail effectué sur les pneus.

“Nous avons fait une quantité importante de travail, comme toujours, sur la physique dans le jeu et nous avons déplacé le modèle de pneu nettement plus dans ce sens. [sim racing] direction », a-t-il ajouté.

« Il y a certainement beaucoup plus de sensations directes dans la voiture, et nous avons également travaillé sur le rééquilibrage de l’aéro. Il y a des changements sur les voitures cette année comme dans le vrai sport.

“Nous avons donc certainement fait un pas sur les pneus pour apporter quelques changements pour le rendre beaucoup plus proche de la vraie vie.”

