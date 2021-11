Les équipes européennes intéressées par Jordan Larsson

11/10/2021 à 20:23 CET

Jordan Larsson, fils du légendaire attaquant du Celtic et du Barça, Henrik Larsson est l’une des figures principales de son équipe, le Spartak de Moscou. La saison dernière, l’attaquant suédois a inscrit 15 buts et 5 passes décisives en 30 matchs, des contributions qui ont permis aux Moscovites de terminer l’année en deuxième position, derrière le puissant Zénith de Saint-Pétersbourg. En cette saison, Larssson a abaissé ses records et ajoute un seul but. Malgré cela, il existe déjà plusieurs équipes qui seraient ravies d’avoir vos services.

Larsson n’a pas l’intention de rester en Russie

L’attaquant suédois mettra fin à son contrat en 2023 et au Spartak Moscou, ils prévoient de vendre leur footballeur en janvier, car Larsson n’est pas près d’élargir ses liens avec les Russes et ils ne veulent pas le perdre pour rien. Face à cette situation, Celtic, West Ham, Borussia Dortmund et Milan Ils sont à l’affût du jeune Suédois à un prix abordable.

Le Celtic mène la candidature du jeune Suédois

Selon Aftonblade’t, le Celtic Glasgow, l’équipe où son père est devenu une légende, est très intéressé par Jordan Larsson. En Ecosse, ils seraient ravis d’accueillir le fils d’un de leurs grands mythes. Mais ce ne sera pas un rêve bon marché Le Spartak demande 13 millions pour accepter un transfert.

La valeur de Larsson a chuté après le mauvais début de saison de son équipe, l’équipe de Moscou est à la 9e place de la Ligue russe et après la défaite humiliante 7-1 face au Zenit, l’ancien président de la Fédération russe de football, Vyacheslav Koloskov, dit Larsson est actuellement « un joueur du niveau de la deuxième division« .