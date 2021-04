Les équipes européennes qui pourraient se qualifier pour l’UWCL

13/04/2021 à 11:25 CEST

Inès Sanchez

Une fois la trêve internationale terminée, les compétitions nationales reprennent leur plein. Avec un peu plus d’un mois avant la fin de la saison, non seulement les titres respectifs sont en jeu, mais il acquiert importance de la classification pour l’UWCL, ce qui ouvre la prochaine campagne. Ainsi, les six pays les mieux positionnés selon le classement de l’UEFA – la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, la Suède et la République tchèque – auront trois équipes participant à la Ligue des champions.

La France et l’Allemagne ne règnent plus comme d’habitude

La surprise en France vient aux mains du Paris Saint Germain. Le club a dépassé les hexacampeonas de l’UWCL en compétition de ligue. Ils se sont imposés comme leaders avec 49 points. Ils restent invaincus quatre jours après la fin du tournoi. Seul un nul marque ses 16 victoires. Lyon est à quatre points, mais avec un match de moins. 15 victoires et une défaite dans ces seize matchs. En fait, l’un ou l’autre pourrait prendre la première place dans ces quatre matchs restants, d’autant plus qu’ils doivent se revoir en compétition nationale.

En fait, ce n’est pas la seule réunion qu’ils attendent. Les deux équipes ont rendez-vous en quarts de finale des Champions dimanche prochain. Les vainqueurs actuels des Champions ont pris les devants au match aller avec un 0-1 que Renard a marqué. Cependant, la situation dans laquelle arrive l’Olympique n’est pas idéale. L’équipe n’est pas encore revenue à l’entraînement après avoir dû s’isoler pour six cas de Covid-19 dans l’équipe.

Au-delà des deux «grands» en France, un nouveau club français rejoindra l’année prochaine la grande compétition européenne. Tout indique que ce seront les Girondins qui l’obtiendront. Malgré deux matches de plus que le quatrième classé, l’écart de 13 points avec le Paris FCF leur confère une marge de sécurité.

Un cas très similaire à celui de la France a été reproduit en Allemagne. Wolfsburg a été relégué par le Bayern Munich, qui est cinq points de plus. Bien que cette compétition ne soit pas entièrement décidée par le calendrier qui attend les Bavarois. Dans les cinq matches restants, ils doivent affronter Hoffenheim, Turbine, Wolfsburg et Bayer Leverkussen qui sont, respectivement, troisième, quatrième, deuxième et cinquième classés en Bundesliga, en plus des demi-finales de la Ligue des champions contre Chelsea. Par conséquent, ces cinq points ne seraient pas si volumineux compte tenu du Bayern-Wolfsburg qui est en suspens. Il semble que le Hoffenfeim sera le troisième candidat à l’UWCL après ces quatre points d’avantage et une finale de saison similaire à celle de la Turbine.

Il n’y a rien d’écrit en Angleterre

A trois jours de la fin, la compétition continue très vivante dans le pays anglais. Chelsea est le leader bien que seulement deux points derrière Manchester City. Les deux équipes se rencontreront lors du prochain match de la première division, un jeu qui pourrait signifier le sorpasso des citoyens ou l’établissement du blues.

Oui cette bataille serrée gagne également en force en troisième position. Arsenal et United sont à égalité de points au classement de la Super League féminine de la FA, bien que ces dernières aient joué un match de moins. Brighton, Everton et Aston Villa attendent les Gunners avant la fin de la saison. Et Manchester United, Tottenham, Bristol et Everton. Quelque chose de mieux est la dynamique d’Arsenal, qui compte cinq victoires consécutives et qui n’a pas encore joué à un match reporté. Cependant, n’importe quelle option pourrait être brevetée d’ici la fin de la campagne.

Le Real Madrid et Levante jouent dans leur combat particulier dans la Primera Iberdrola

Dans la compétition nationale, le Le Barça s’est imposé comme le leader incontesté. Les hommes de Lluís Cortés ont 22 victoires consécutives et un total de 100 buts en faveur, pour seulement six contre. Après eux sont ceux dirigés par Maria Pry et David Aznar. Levante est le deuxième classé avec 54 points, un seul de plus que le Real Madrid. En l’absence de huit jours, l’un ou l’autre des deux pourrait être au-dessus. Cependant, il ne semble pas qu’aucun de ceux qui sont derrière puisse dépasser leur nombre d’ici la fin de la saison. Les deux équipes ont connu une excellente saison, avec 17 victoires en 25 matchs. Un peu derrière sont Madrid CFF avec 48 et Real Sociedad et Granadilla avec 47.