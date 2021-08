Les équipes iCloud, Santé et IA d’Apple auraient vu des départs

in

Dans sa dernière entrée de la newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que les équipes iCloud, Health et AI d’Apple constatent une augmentation des départs.

Selon le rapport, deux grands noms viennent de quitter Apple : Emily Fox, en charge de la recherche sur l’IA en santé, part pour un poste universitaire à partir de la fin de l’année, et Ruslan Meshenberg, qui était un chef de l’équipe d’infrastructure cloud d’Apple après avoir servi comme un vice-président de Netflix, vient de partir pour Google.

Gurman donne deux scénarios possibles sur les raisons pour lesquelles Apple voit autant d’ingénieries partir :

Le point positif : après avoir embauché un « nombre exceptionnellement élevé d’ingénieurs » de Netflix, Amazon, Google et d’autres sociétés, il est tout à fait naturel qu’un taux d’embauche élevé entraîne un taux élevé de départ.

Le scénario le plus pessimiste concerne la controverse de la politique de retour au bureau d’Apple selon laquelle certains de ses employés ont rendu public pour aborder cette question. En juin, la vice-présidente principale de la vente au détail et des personnes, Deirdre O’Brien, a déclaré qu’Apple pensait que “la collaboration en personne est essentielle à notre culture et à notre avenir”.

« Si nous prenons un moment pour réfléchir à nos incroyables lancements de produits cette année, les produits et l’exécution du lancement ont été construits sur la base d’années de travail que nous avons effectuées lorsque nous étions tous ensemble en personne. »

Les cas de COVID-19 augmentant à nouveau aux États-Unis, Apple a repoussé son retour au bureau, qui pourrait être retardé jusqu’à l’année prochaine, explique Gurman.

Bloomberg donne également un autre scénario selon lequel les employés d’Apple pourraient être “moins optimistes quant à leur travail”. Outre le lancement d’iCloud +, Gurman pense qu’Apple a “de plus grandes ambitions pour réorganiser son infrastructure cloud vieillissante, mais ces changements sont probablement loin”.

À propos de l’équipe d’IA d’Apple, nous attendons toujours de voir la refonte complète de Siri tandis que l’équipe Santé d’Apple a “lutté avec ses propres problèmes internes, et les utilisateurs réclament des capteurs Apple Watch supplémentaires comme ceux pour la surveillance de la glycémie”.

Dans la newsletter Power On d’aujourd’hui, Gurman a également rassemblé tous les produits qu’Apple devrait dévoiler le mois prochain. Apprenez-en plus à ce sujet ici.

