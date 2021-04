Les équipes LEC votent pour supprimer l’exigence des listes de Field Academy

Il semble qu’à partir de 2022, les équipes du LEC ne seront plus obligées d’aligner une liste de l’Académie.

Selon un rapport de Pablo Suárez de Dot Esports, les équipes du LEC ont voté à neuf contre un en faveur de la suppression de l’obligation d’aligner une liste d’académie. Si la rumeur est vraie, le changement entrerait en vigueur à partir de janvier 2022. Cela signifie que ce tour actuel des ligues de l’Académie pourrait être le dernier pour certains dans le LEC.

La règle en question oblige les équipes LEC à aligner une équipe d’académie dans la Ligue régionale européenne (ERL), bien que la ligue ERL à laquelle elles participent ne soit pas appliquée. Ce changement voté lors d’une récente réunion des propriétaires verrait ce changement. Cependant, les équipes peuvent choisir de continuer à aligner les listes des académies LEC indépendamment.

Le système ERL ne disparaîtra pas de sitôt. L’ERL compte un certain nombre d’organisations fortes et indépendantes à l’intérieur et les côtés de la LEC devraient toujours avoir des côtés dans le système. Bien que nous puissions voir un certain recul, un certain niveau d’affiliation avec une configuration ERL est susceptible de rester.

Lisez aussi: Tout ce que vous devez savoir sur MSI 2021

Le deuxième changement verrait les listes d’académie limitées à deux par ligue ERL. Cela signifie qu’il y a toujours de la place pour des équipes indépendantes et pour arrêter la formation d’une ligue académique. Bien que ce changement soit nouveau, il était déjà en place dans les ligues nordique / britannique, allemande, espagnole et française.

On ne sait pas quelles parties de la LEC resteront dans le système académique, la plupart ayant un succès mitigé. Actuellement, Excel, Schalke 04, Vitality et G2 Esports ont des côtés académiques dans les EU Masters. Avec le vote décidé si récemment, il est prévu que nous aurons plus de nouvelles vers la fin de la saison, alors que les équipes de la LEC évaluent leurs configurations actuelles avant les saisons ERL 2022.