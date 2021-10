Les équipes les plus détestées de la Major League Baseball 2021

Grâce à une étude de géolocalisation par Twitter, il a été déterminé quelles sont les équipes de Ligue majeure de baseball – MLB le plus détesté par tous les États des États-Unis en 2021.

Il existe plusieurs localités d’État aux États-Unis où des organisations comme les Astros, les Cubs et même les Red Sox sont répudiées par les habitants de ces villes.

Dans cette liste d’équipes désagréables pour certaines villes, il y a aussi les Yankees de New York, les Dodgers de Los Angeles, les Cardinals de St. Louis entre autres.

Voici le rapport :

2021 équipes MLB les plus détestées par état # Postsaison #HazloGrande pic.twitter.com/myQnCr0j3k – TodayInSports (@ TodayInSports3) 12 octobre 2021

Dans des villes comme Washington, Californie, Oklahoma et Hawaï, les Astros de Houston ne sont pas appréciés par les habitants de ces villes. Les équipes des White Sox et des Indians de Cleveland sont les moins détestées car ce n’est que dans 3 états qu’elles répudient les Sox et dans le Michigan les Indians.

Les Dodgers comprennent des États tels que l’Utah, le Colorado, l’Arizona, les Yankees, qui l’année dernière était l’organisation la moins appréciée dans presque tout le pays, cette année l’affection des habitants nord-américains a augmenté.

Il y a 62 titres des World Series dans toutes les organisations de la Major League qui font partie de cette liste, l’équipe la plus championne est les Yankees de New York, et sans aucun doute les équipes les plus détestées sont les Dodgers de Los Angeles et les Astros de Houston.