Les équipes mondiales de jeunes de l’année présentent des joueurs du Bayern Munich, plusieurs Nord-Américains

La Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) a publié sa liste des onze meilleurs jeunes footballeurs du monde en match masculin et féminin en 2020. Leur regard était fixé sur la Bundesliga, et le Bayern Munich en particulier pour cela liste, puisque trois des onze places de la liste masculine sont allées à des joueurs de l’élite allemande. Deux femmes allemandes qui jouent dans la Frauen Liga ont été incluses dans l’équipe mondiale de la jeunesse féminine de l’année, y compris un autre membre de Die Roten.

Équipe jeunesse féminine de l’année

Photo de Sebastian Widmann / .

Avec les deux équipes alignées dans un 4-3-3, l’un des rôles les plus cruciaux de cette équipe a été confié à un joueur du Bayern Munich.

Le milieu de terrain du Bayern Frauen Sydney Lohmann a été placé au centre du rôle de milieu de terrain offensif en reconnaissance de ses prouesses à marquer et à aider. En 15 matchs cette saison, Lohmann a marqué neuf buts et cinq passes décisives. Son taux d’attaque de 1,21 but + passes décisives / 90 est suffisant pour attirer l’attention de quiconque et est l’une des principales raisons pour lesquelles le Bayern Munich est dans la position qu’il occupe dans la Frauen Liga.

La milieu de terrain du VfL Wolfsburg se joint à elle, Lena Oberdorf. Bien qu’elle n’obtienne pas autant de départs que Lohmann dans cette campagne, ses trois buts et six passes décisives en six matchs sont au-delà d’impressionnants. La double médaillée Fritz Walter a été en mesure de se tailler une place dans une équipe chevronnée et expérimentée de Wolfsburg et s’est avérée être une partie importante de leur avenir.

L’équipe comprend un certain nombre de jeunes joueurs dans des équipes à travers l’Europe et les États-Unis, notamment les défenseurs lyonnais Selma Bacha et Ellie Carpenter, l’attaquant du Paris Saint-Germain Jordyn Huitema et la défenseur de l’Université Penn State Kate Wiesner.

Équipe complète:

Catalina Coll (Espagne / Séville / FC Barcelone) Ellie Carpenter (Australie / Olympique Lyon) Kate Wiesner (USA / Penn State) Laia Aleixandri (Espagne / Atletico Madrid) Selma Bacha (France / Olympique Lyon) Lena Oberdorf (Allemagne / VfL Wolfsburg) Sydney Lohmann (Allemagne / Bayern Munich) Sophia Smith (États-Unis / Portland Thorns) Linda Caicedo (Colombie / Deportivo Cali) Jordyn Huitema (Canada / Paris Saint-Germain) Lauren Hemp (Angleterre / Manchester City)

Équipe junior masculine de l’année

Photo par TF-Images / .

Le système des jeunes du Bayern Munich était pleinement affiché dans ces listes, les Bavarois étant la seule équipe à avoir des joueurs représentés sur les deux listes.

Deux des défenseurs prometteurs du Bayern ont fait irruption dans cette liste: le défenseur central américain Chris Richards et l’arrière gauche canadien Alphonso Davies. Richards a joué un rôle clé dans une équipe du FC Bayern II qui a réussi à remporter le trophée de la 3. Liga la saison dernière. Il a enregistré 11 apparitions en équipe première et en amateur avant d’être prêté à Hoffenheim cette année.

Les talents de Davies ont été au rendez-vous la saison dernière, car il a montré au monde entier qu’il était capable de s’adapter à sa nouvelle position d’arrière gauche. Il est rapidement devenu l’un des meilleurs au monde à défendre le flanc gauche. Ses trois buts et ses cinq passes en 29 matchs dans toutes les compétitions ont montré qu’il avait également la capacité de contribuer à l’offensive. Il est devenu un rouage clé dans ce système du Bayern et le restera pour les années à venir.

Le troisième ajout allemand à cette liste est l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland. L’imposant Norvégien a fait sa marque sur le jeu et est largement considéré comme prêt à rejoindre Kylian Mbappe pour reprendre le flambeau de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Après avoir rejoint Dortmund en provenance du RB Salzburg au milieu de la saison, les 13 buts de Haaland en 15 matchs ont été bons pour le deuxième plus grand total de buts de l’équipe. Cette saison, sa touche marquante a été exemplaire avec 33 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues.

Parmi les autres membres de cette liste figurent le compatriote de Richards Sergino Dest à l’arrière droit, le cible du Bayern Eduardo Camavinga et l’ailier gauche de Barcelone Ansu Fati.

Liste complète:

Ersin Destanoglu (Turquie / Besiktas) Sergino Dest (USA / Ajax / FC Barcelone) Wesley Fofana (France / Leicester City) Chris Richards (USA / Bayern Munich) Alphonso Davies (Canada / Bayern Munich) Sandro Tonali (Italie / AC Milan) Phil Foden (Angleterre / Manchester City) Eduardo Camavinga (France / Stade Rennais) Rodrygo Silva De Goes (Brésil / Real Madrid) Erling Haaland (Norvège / Borussia Dortmund) Ansu Fati (Espagne / FC Barcelone)