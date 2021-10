Les équipes n’auraient qu’une semaine pour se préparer à la Coupe du monde Qatar 2022

10/12/2021

Le à 19:21 CEST

Le calendrier continue de se resserrer. Selon les dernières informations de L’Équipe, les footballeurs et entraîneurs n’auront qu’une semaine pour se préparer à la Coupe du monde du Qatar en 2022. A titre exceptionnel, celui-ci se jouera du 21 novembre au 18 décembre, il coïncidera donc en plein milieu des compétitions de championnat d’Europe.

C’est pourquoi, la dernière journée se jouerait juste une semaine avant le début de la compétition maximale des équipes nationales et le 14 novembre serait le jour désigné pour débuter les concentrations. À son tour, bien sûr, cela implique que les personnes sélectionnées n’auraient pas un seul jour de repos. C’est ce qu’indique une circulaire de l’UEFA de juillet dernier que L’Équipe a pu lire, et qui a été envoyée aux 55 fédérations européennes.

Les Difficulté que les fédérations auront à programmer au moins un match amical, pour préparer le début de la Coupe du monde.

Comme l’explique cette information, différentes options seront recherchées pour essayer de terminer les compétitions de la meilleure façon possible pour tout le monde, et ils devront trouver le maximum de dates interhebdomadaires possibles et même célébrer un « boxing day », comme cela se fait en Premier League. Bien que L’Équipe ne parle que de Ligue1 et de Ligue2, le calendrier affectera également toutes les compétitions.

Tout vient après Thibout Courtois va porter plainte publiquement après le match de l’UEFA Nations League contre l’Italie : « Ils ne se soucient que de l’argent. »