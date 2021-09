“Les équipes ne nous jouent plus comme la saison dernière”

in

25/09/2021 à 17h42 CEST

.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone a indiqué que les équipes ne les jouaient plus comme elles l’avaient fait la saison dernière et qu’elles devaient changer et mieux travailler.

« Quand une équipe occupe bien les espaces, ce n’est pas facile de dépasser les lignes. Cela nous est arrivé en première mi-temps contre l’Espanyol et en partie contre Porto & rdquor;, a apprécié l’entraîneur argentin, qui n’a pas raté “Attitude et intensité & rdquor; sur vos joueurs. « Nous manquions d’idées pour casser la ligne défensive & rdquor; du rival, a-t-il ajouté.

L’entraîneur rojiblanco a laissé entendre que l’Atlético est peut-être entré dans le temps des difficultés qu’une équipe a toujours au cours de la saison et Il a noté que la responsabilité est la sienne.

«Ils nous ont fait deux buts sur coups de pied arrêtés et ils nous ont beaucoup fait mal. Cela ne nous laisse pas dans la meilleure situation de jeu & rdquor;, a estimé Diego Pablo Simeone.