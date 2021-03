Les équipes olympiques d’Espagne et du Japon joueront amicalement à Kobe le 17 juillet

19/03/2021 à 10:54 CET

.

Les équipes masculines des moins de 23 ans d’Espagne et du Japon qui disputeront les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 joueront un match amical avant le début de la compétition dans la ville japonaise de Kobe le 17 juillet, comme annoncé aujourd’hui par la fédération japonaise (JFA).

Le match se jouera au stade Noevir de Kobe (ouest), d’où Vissel Kobe est originaire de Andres Iniesta.

Le match fera partie de la Kirin Challenge Cup, un tournoi amical annuel qui est généralement joué par l’équipe senior japonaise, mais qui dans ce cas sera joué en un seul match en raison de la pandémie, comme le rapporte la JFA.

Ce Japon-Espagne sera sûrement la dernière préparation du grand événement pour les deux équipes, puisqu’il se jouera six jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux et cinq avant le début du tournoi olympique, qui commence la veille (le 22 juillet). que le reste des compétitions de Tokyo 2020.

La JFA a déclaré que le jeu de Kobe se jouerait dans le cadre de « mesures pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus », bien qu’il n’ait pas expliqué s’il aura ou non une audience dans les tribunes, ce qui n’a pas encore été décidé par le Tokyo Comité d’organisation 2020.

L’Espagne a remporté son billet pour ces Jeux Olympiques en remportant le Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2019, tandis que les Japonais ont été automatiquement classés comme hôtes des Jeux Olympiques.

Les hommes de Luis de la Fuente, l’une des équipes avec le plus de poids dans la compétition, ils ne connaissent toujours pas leur groupe ou leurs rivaux de la première phase de Tokyo 2020, puisqu’il y a encore deux (tous deux de la CONCACAF) des 16 équipes qui disputeront les médailles qualifier.

Le Japon a été automatiquement classé dans le groupe A et disputera ses trois premiers matchs aux Jeux olympiques de Tokyo, à Saitama 2002 et à Yokohama International les 22, 25 et 28 juillet respectivement.