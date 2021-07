Les équipes pourraient jouer avec des pneus tendres en qualité de sprint

Contrairement aux attentes précédentes, le patron de Pirelli F1 Mario Isola a déclaré que certaines équipes pourraient parier sur des pneus tendres lors des qualifications de sprint du GP de Grande-Bretagne.

Ce week-end, Silverstone accueille le premier essai de qualification de sprint de Formule 1.

Les pilotes ont pris part à une séance de qualification vendredi soir, tout le monde n’utilisant que des pneus tendres, Lewis Hamilton étant le plus rapide devant Max Verstappen.

L’ordre d’arrivée des qualifications a établi la grille pour la course de qualification de sprint de samedi soir, un sprint de 17 tours jusqu’à la ligne.

Mais alors que Pirelli avait initialement prédit que le pneu moyen serait le caoutchouc de choix, une faible dégradation en pratique pourrait amener certaines équipes à miser sur les pneus tendres.

“Il est difficile de prédire si les équipes vont utiliser uniquement le médium pour les qualifications de sprint ou aussi le soft”, a déclaré Isola à Motorsport.com.

« Parce que si vous regardez par exemple la deuxième course que nous avons eue à Silverstone l’année dernière, où le composé tendre que nous avons cette semaine était le composé moyen, nous avons eu des pilotes qui ont pu effectuer des relais plus longs que les qualifications de sprint sur le doux sans forte dégradation.

« On avait par exemple Ocon, Leclerc, Stroll, Raikkonen et Giovinazzi. Ils effectuaient tous de longs relais sur l’enceinte C3. Donc je pense que vu que l’année dernière, nous avons eu des conditions similaires en termes de température, c’est une bonne indication de ce qu’ils peuvent choisir.

« Honnêtement, avant de venir ici, j’étais plus ou moins convaincu que tout le monde essayait de courir les qualifications de sprint sur le composé moyen. Mais si vous me demandez, je ne suis pas si sûr. Et nous pouvons probablement voir un mélange de gomme tendre et moyenne pour les qualifications de sprint.

« Si cela se produit, évidemment, c’est très intéressant, car avec ce nouveau format, tout le monde pensait que les qualifications de sprint se feraient avec le même composé pour tout le monde. Peut-être que ce n’est pas le cas.

Utiliser les pneus tendres, cependant, peut fonctionner pour certaines équipes et pas pour d’autres.

Isola a ajouté : « Je ne veux pas vous dire trop de secrets, car évidemment nous voyons les données, et il y a une indication des voitures qui utilisent les pneus de manière meilleure ou pire.

« Mais je pense que si vous regardez les courses précédentes, il y a des voitures qui sont capables d’utiliser les pneus d’une meilleure manière que d’autres.

«Je ne peux pas exclure que quelqu’un, surtout à l’arrière, puisse essayer de courir le doux, et peut-être attaquer au début.

« Ce n’est que 17 tours, donc ce n’est pas une très longue course où ils vont pousser le plus possible. Et pour certains pilotes à l’arrière, je ne veux pas dire qu’il n’y a rien à perdre, mais ils peuvent certainement essayer quelque chose de différent.

