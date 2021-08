Les équipes qui ne cèdent pas à leurs joueurs sud-américains ne pourront pas disputer la prochaine journée de Ligue et la première de Ligue des Champions.

25/08/2021 à 11h28 CEST

Hier après-midi, les clubs de Premier, comme cela s’est passé en mars dernier, ont pris la décision de ne pas abandonner les joueurs internationaux sud-américains de la CONMEBOL pour cette prochaine fenêtre de sélection prévue la semaine prochaine. Fenêtre où aussi, comme nous l’avons déjà dit dans SPORT; Les équipes ont un jour de plus pour récupérer précisément les matchs qui n’ont pas pu être joués en mars dernier en raison de l’impossibilité des équipes, notamment de l’Argentine et du Brésil, de pouvoir compter sur tous leurs joueurs. Position que la Ligue espagnole a rejoint en soutenant cette décision pour les clubs espagnols qui décident d’adopter cette décision.

Le refus du Premier ministre, et quelles que soient les dates, répond à la quarantaine de dix jours que devraient passer les footballeurs de ces pays à leur retour dans les îles britanniques. Surtout les Argentins et les Brésiliens qui figurent sur la liste des pays désignés comme « Liste rouge & rdquor; par le gouvernement britannique. Malgré tout, comme SPORT a pu le confirmer, la FIFA est en pourparlers avec le gouvernement britannique pour lever ces restrictions et que les footballeurs n’ont pas à passer cette quarantaine.

La FIFA est catégorique et appliquera la règle

En mars, la FIFA a fini par faire preuve de souplesse, une fois le problème réglé avec la CONMEBOL, lorsque cette première menace du Premier ministre a émergé. Cette fois le scénario est différent car il n’y a pratiquement pas de dates pour ces matches de qualification pour la Coupe du Monde du Qatar et dans un premier temps la FIFA semble inflexible. Parce que, comme l’indiquent clairement le Règlement et le Statut du transfert des joueurs, si un joueur est appelé par son équipe nationale pour jouer un match à une date de la FIFA, à moins qu’il n’y ait une blessure impliquée, il n’y a aucun argument valable pour refuser d’assister à la convocation. .

Comme dans ce cas, la libération des joueurs est obligatoire pour les matches figurant dans le calendrier international publié par la FIFA, ainsi que les matches des compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats par équipes représentatives. » des confédérations. Et ces matchs de la CONMEBOL de qualification pour la Coupe du monde au Qatar s’inscrivent dans le calendrier international de la FIFA publié et qui comprend la période 2020-2024.

Les associations concernées doivent le signaler à la FIFA

Désormais, ce seront les différentes associations (brésiliennes, uruguayennes, etc.) cas, l’association concernée doit déposer la réclamation auprès de la FIFA au moins 5 jours avant le match pour lequel le joueur est requis. Cela signifie que la limite pour soumettre cette réclamation expire le 28 août, puisque la première réunion est prévue pour le 2 septembre.

Ils ne pourront pas jouer la prochaine journée de Ligue et la première date de Ligue des Champions

Le règlement de la FIFA indique clairement qu’il existe des sanctions pour le club et le joueur au niveau de la FIFA lorsque ce refus se produit et que ce sera la Commission de Discipline qui pourra adopter les sanctions appropriées sur la base du Code disciplinaire. Ce qui est sûr, c’est que les joueurs qui ne viennent pas avec leurs équipes nationales ne pourront jamais jouer avec leur équipe pendant le temps qu’ils devraient être avec leurs équipes nationales. Mais en plus la sanction sera étendue aux cinq jours suivant la fin de la date de retour des sélections. Ceci est indiqué dans l’annexe au Règlement et aux Statuts du transfert des joueurs de la FIFA. Considérant que la date est le 10 septembre, la sanction les affecterait le week-end suivant en Premier League et le premier tour de la Ligue des champions prévu les 14 ou 15 septembre. Surtout ceux qui se jouent le mardi. . De plus, les équipes rivales pourraient même poursuivre pour un alignement incorrect. Une situation qui sera étendue à toutes les équipes qui ne cèdent pas leurs joueurs aux équipes nationales.

De plus, les associations peuvent imposer leurs sanctions

C’est la sanction, en plus de la sanction sportive ou disciplinaire imposée par la FIFA aux clubs, à laquelle s’exposent tous les clubs qui ne cèdent pas leurs joueurs sud-américains à cette fenêtre de sélection. Y compris les Espagnols s’ils décident finalement de ne pas laisser voyager leurs internationaux sud-américains. Dans ce cas, aucune des équipes concernées (Real Madrid, Séville, Atlético de Madrid, etc.) ne pourra compter sur eux lors de la quatrième journée et ni lors de la première journée de Ligue des champions. Ceci indépendamment des sanctions que les associations nationales (AFA, CBF, Fédération uruguayenne) peuvent imposer contre les joueurs qui ne se présentent pas à l’appel de sélection.