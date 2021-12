« Les équipes recrutent des joueurs sans savoir qui ils sont »

Suivez la tempête COVID dans la NBA. Alors que la Ligue ajuste ses protocoles et réduit les temps de quarantaine, parvient à avancer sans multiplier les reports de matchs grâce à une politique de flexibilité dans l’inscription et dans le déplacement des gabarits qui permet aux équipes d’avoir du personnel pour jouer. Plusieurs fois sans la rotation habituelle et avec des équipes plus que discutables… mais ça se joue.

Les modèles sont difficiles à reconnaître, les résultats concernent essentiellement qui est et qui n’est pas disponible et les joueurs arrivent par vagues : contrats à la journée, exceptions, sauts en masse de la G League, retour de joueurs retraités ou presque retraités… Tout est permis pour couvrir les dates pendant que la NBA cherche des solutions. Nous avons vu Joe Johnson jouer pour les Celtics, l’équipe qui l’a repêché en 2001, âgé de 40 et trois ans après son dernier passage en NBA. Isaiah Thomas signe avec les Lakers pendant dix jours puis passe chez les Mavericks. Le meneur est arrivé à Sacremento et a fait ses débuts avec les Mavs un matin dans l’État de Washington. Là, il était dans un supermarché quand l’appel de Nico Harrison, le directeur général des Texans : « Penses-tu que tu pourrais jouer aujourd’hui ? Et Thomas a dit que bien sûr qu’il l’a fait, il a pris un avion pour Sacramento… et pour jouer pour une nouvelle équipe.

Thomas est devenu, six ans après avoir disputé le dernier de ses quatre matchs avec les Lakers, le 24e joueur que les Mavericks ont utilisé cette saison. Le record absolu est le 30 dont les Houston Rockets avaient besoin l’année dernière, également en pleine pandémie. Les Mavs en ont utilisé un de plus que les Hawks : 23. L’équipe de Géorgie compte maintenant 26 joueurs dans l’équipe et même les journalistes qui suivent l’équipe font des blagues sur l’état de chaos de l’équipe sur la page officielle de l’équipe :

Nous avons vu Brandon Knight revenir… et entrer dans le protocole après ses premiers matchs avec ces mêmes Mavs. Jordan Bell a été repêché par les Bulls en 2017 et échangé aux Warriors en échange d’une compensation financière (3,5 millions). Désormais, après avoir tenté de se faire une place dans une NBA qui lui tournait le dos, il signe justement… avec les Chicago Bulls. Cette inertie laisse des données très curieuses, et très significatives Aussi si vous aimez : jusqu’à mercredi soir dernier, il y avait 83 joueurs de la NBA qui ont fait leurs débuts et joué au moins un match et n’ont pas marqué de point. Sur ces 83 cas, 15 se sont produits jusqu’à présent cette saison.

Le mouvement, alors que plus de 200 joueurs sont passés ou sont désormais dans les protocoles COVID, est si intense que sans atteindre le milieu de saison, le record de joueurs ayant participé à la compétition a été battu : il en a fallu 541 il y a deux jours, un de plus depuis dans tout le passé bien sûr, et le nombre augmente. Ce 541 était Greg Monroe, dont la situation est un exemple clair de la dynamique actuelle de la NBA. Fou : lundi, le centre vétéran (31 ans, numéro 7 au repêchage 2010) était à Washington avec l’équipe de Wizards’ G League, se préparant au cas où un appel viendrait d’une franchise après deux tentatives également infructueuses en Euroligue niveau, avec Khimki et le Bayern.

L’appel de la NBA est venu du Minnesota. Les Wolves ont dû jouer les Celtics dévastés par le COVD. Sans aucun partant (Towns, Beverley, Edwards, Russell, Vanverbilt) et sans remplaçants comme Reid et Prince. Monroe s’est réveillé à 4 heures du matin à Washington DC et a dû prendre l’avion pour Minneapolis. Il a raté son vol et a fait une escale à Chicago. Il est finalement arrivé au pavillon des Wolves à quatre heures de l’après-midi pour faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. Et, les choses de cette époque, c’était la clé d’une victoire inattendue contre les Celtics (également avec des pertes notables).

Chris Finch, son entraîneur, a beaucoup apprécié sa performance : « C’était vital, sa capacité de passe était très importante, il nous a donné une sensation de calme sur le court. » Avant le match, l’entraîneur avait laissé un autre moment juteux lorsqu’ils lui ont demandé combien de minutes son nouveau pivot jouerait dès qu’il atterrirait dans la ville : « Aucune idée, je vais devoir lui demander. Je viens de le rencontrer il y a une demi-heureEt Monroe lui-même a quitté ce qui sera sûrement l’une des dates de l’année, une qui montre clairement que ce sont des jours en NBA. Jaylen Nowell, un garde rapproché des Wolves, était le grand héros avec le jeu de sa vie : 29 points. Et Monroe, après la victoire, a reconnu que Je n’avais aucune idée de qui c’était quand ils jouaient: « Eh bien ? Je ne vais pas mentir, il a joué à merveille, mais la vérité est que je ne savais pas qui il était ».

C’est un bon exemple, même si les propos d’un directeur général (anonymement) à John Hollinger, le journaliste qui est maintenant à l’Athletic et qui a travaillé pendant des années dans les bureaux des Memphis Grizzlies, sont aussi significatifs, voire plus : « Quelqu’un d’un bureau m’a dit que son équipe a signé un joueur sans savoir qui il est. Et ils m’ont garanti que ce n’était pas le seul cas… ». En fait, en 11 jours, lorsque la pandémie s’est intensifiée, il y a eu onze signatures d’urgence. Et donc, petit à petit, la NBA fait gagner des dates.