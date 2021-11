Les équipes de Formule 1 ont déjà rejeté la proposition de « montrer et dire » de Ross Brawn pour les week-ends de course de l’année prochaine, selon un rapport.

Début novembre, Brawn, directeur général du sport automobile de F1, a annoncé son intention de restructurer le format des grands prix en 2022, dont le principal titre était que le nombre de week-ends de qualification de sprint serait doublé, passant de trois à six.

Mais également sur la table, ainsi qu’une réduction du nombre de jeux de pneus disponibles, était que les engagements médiatiques du jeudi soient déplacés à un vendredi, ce qui signifie potentiellement que les pilotes pourraient arriver plus tard sur le circuit – ce dont au moins certains d’entre eux seraient sûrs d’accueillir.

Le vendredi, selon l’idée de Brawn, comprendrait également une session « show and tell » où les équipes seraient encouragées à expliquer les modifications qu’elles avaient apportées à leurs voitures.

« Ce que nous faisons un vendredi est une grosse séance pour vous (les médias) pour jeter un coup d’œil aux voitures et parler au personnel », a déclaré Brawn.

« Alors l’année prochaine, un vendredi matin, les voitures vous seront présentées. Les équipes expliqueront les modifications qu’elles ont apportées pour ce week-end et elles déclareront à la FIA les modifications qu’elles ont apportées.

Cependant, il a été rapporté que les équipes ont repoussé cette suggestion, qui aurait été en conjonction avec les conditions du parc fermé avancées au vendredi matin.

L’édition espagnole de Motorsport.com rapporte que « la soi-disant session ‘show and tell’ a déjà disparu du radar 2022 », ajoutant que « tout au plus, les équipes publieront une déclaration faisant allusion aux nouvelles pièces qui seront montées sur les voitures à sortir en piste, et elles resteront probablement tout aussi réticentes à le faire ».

La raison de la réticence, bien sûr, est le secret avec lequel les équipes opèrent concernant les améliorations de leurs voitures afin de prendre l’avantage sur leurs rivaux jusqu’à ce que le chat soit sorti du sac.

Le principal problème, cependant, concernerait l’avancée du parc fermé avant même que les voitures n’aient pris la piste, les vérifications techniques devant avoir lieu vendredi matin en 2022 et les FP1 et FP2 – à moins qu’il ne s’agisse d’un week-end de qualification pour le sprint – en l’après-midi.

Les équipes seraient totalement opposées à l’idée de changer le système actuel selon lequel les ingénieurs peuvent apporter des modifications aux réglages jusqu’au début des qualifications, le plan révisé ayant été bloqué.