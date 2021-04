Les équipes s’entendent sur les conditions financières pour les qualifications Sprint

Les 10 équipes de Formule 1 ont convenu des conditions financières pour le nouveau format de qualification Sprint, selon ..

Stefano Domenicali a récemment déclaré à La Gazzettta dello Sport qu’il s’attendait à ce que les plans soient finalisés avant la deuxième course de la saison à Imola, et cela semble maintenant plus probable.

Les finances apparemment convenues, les discussions se concentreront sur la mise au point des détails sportifs. . rapporte qu’il n’y a pas encore d’accord sur l’attribution des pneus et l’utilisation du DRS.

Selon la proposition existante, les séances de qualification Sprint se tiendront le samedi lors de trois week-ends de Grand Prix distincts, les qualifications normales étant reportées au vendredi. Les résultats des qualifications établiront la grille pour les qualifications de sprint, qui établiront ensuite la grille pour la course principale de dimanche.

On s’attend à ce que des points soient attribués aux meilleurs coureurs des qualifications de sprint.

Actuellement, les week-ends prévus pour tester le nouveau format sont le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, le Grand Prix d’Italie à Monza et le Grand Prix du Brésil à Interlagos.