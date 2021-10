Les équipes spéciales étaient carrément moches lors de la semaine 5

Les équipes spéciales étaient carrément moches dimanche.

Mason Crosby et Evan McPherson ont raté cinq placements au quatrième quart et en prolongation avant que Crosby ne se connecte enfin pour donner à Green Bay une victoire sur Cincinnati.

Huit botteurs se sont combinés pour manquer 11 points supplémentaires, portant le total à 12 lors de la semaine 5 pour égaler le record de la NFL établi lors de la semaine 11 de la saison 2016.

La Caroline a accordé un botté de dégagement bloqué à quatre minutes de la fin du quatrième quart, ce qui a permis à Philadelphie de marquer le touché du feu vert dans une victoire de retour.

Oh, il y avait aussi des moments « spéciaux ».

Greg Joseph a réussi un placement de 54 verges à la fin du temps imparti pour donner aux Vikings du Minnesota une victoire de 19-17 sur les Lions de Detroit sans victoire. Joseph a également botté un ballon de 55 verges, l’un des neuf buts sur au moins 50 verges dans la ligue ce jour-là.

Crosby s’est racheté à son quatrième essai avec un tir de 49 verges pour le gagner en fin de prolongation.

Nick Folk a marqué 21 verges avec 15 secondes à jouer pour couronner la victoire de retour de la Nouvelle-Angleterre 25-22 à Houston.

Dans l’ensemble, cependant, ce fut une journée misérable pour les botteurs qui ont l’un des emplois les plus ingrats dans le sport.

Ils sont principalement considérés comme les joueurs les plus dispensables de l’équipe, à quelques exceptions près comme Justin Tucker de Baltimore. Quand ils donnent un coup de pied, c’est normal parce que c’est pour ça qu’ils sont payés. Quand ils manquent, en particulier dans des situations clés, tout le monde veut les chasser de la ville.

Les kickers seraient intelligents de rester en dehors des réseaux sociaux. Dans de nombreux cas, ils devraient louer des appartements au lieu d’acheter des maisons.

Crosby a connu des hauts et des bas à des extrêmes opposés dans le même match. Il a établi un record de franchise pour les buts sur le terrain consécutifs en réalisant ses trois premiers contre les Bengals pour porter sa séquence de succès à 27.

Ensuite, il a fait de son mieux pour faire oublier aux fans des Packers qu’il n’avait raté aucun placement en saison régulière depuis la semaine 17 de la saison 2019.

Crosby a réussi un essai de 36 verges de large à gauche avec 2:12 restants en temps réglementaire. Après que la recrue de Cincinnati Evan McPherson ait frappé le montant droit lors d’une tentative de 57 verges dans la dernière minute, Crosby était à l’écart de 51 à la fin du temps imparti.

Crosby a réussi trois ratés de suite en poussant une largeur de 40 verges vers la gauche au début de la prolongation. McPherson a répondu en perçant le ballon d’un drapeau juste à gauche du montant lors d’un essai de 49 verges, bien qu’il ait sauté dans les bras de son titulaire en pensant qu’il l’avait fait.

Selon Elias, c’était la première fois que trois paniers gagnants potentiels étaient manqués au quatrième quart-temps ou en prolongation.

Crosby, heureusement, a mis fin à la séquence de futilité pour porter les Packers à leur quatrième victoire consécutive et continuer à auditionner des botteurs loin de Lambeau Field cette semaine.

Le vétéran de 15 ans ne va nulle part. Il a raté une fois quatre placements et un point supplémentaire lors d’une défaite contre Détroit en 2018.

« Je suis convaincu que je vais tirer chaque coup, a déclaré Crosby. « J’en ai eu quelques-uns qui ont mal tourné là-bas. J’étais vraiment heureux de toucher ce dernier. Il y avait un peu de soulagement. »

À Los Angeles, Tristan Vizcaino a été l’un des trois botteurs à rater une paire de points supplémentaires dimanche. Son deuxième échec a failli coûter aux Chargers, qui s’étaient rapprochés de 42-41 à la fin du quatrième quart contre Cleveland. Mais Justin Herbert a récupéré le ballon et LA a marqué pour battre les Browns 47-42.

« Avec Tristan, nous devrons faire face à cela. C’est un jeune botteur dans la ligue », a déclaré l’entraîneur des Chargers Brandon Staley. « Il a une jambe de coup d’envoi fantastique, et en tant que botteur, il doit être dans beaucoup de ces situations pour s’assurer qu’il obtient son rythme et son timing. Il en a raté deux aujourd’hui, c’était décevant. Mais ce que nous avons besoin de lui, c’est rebondir. C’est un gars talentueux. Il est comme beaucoup de jeunes joueurs de la ligue, il faut rester patient parce qu’il est assez bon. S’il n’était pas assez bon, ce serait une toute autre histoire. Mais il est assez bon et nous devons rester patients. »

Les Panthers n’ont eu aucun problème de coups de pied, mais la déception de leurs équipes spéciales s’est produite sur l’unité de botté de dégagement. Ils menaient les Eagles 18-13 lorsque TJ Edwards a couru pour bloquer le botté de dégagement de Joe Charlton et Shaun Bradley a récupéré aux Panthers 27. C’était le premier botté de dégagement bloqué de Philadelphie depuis le 17 décembre 2017. Quelques jeux plus tard, Jalen Hurts a marqué l’aller -à venir TD.

« L’exécution était incroyable », a déclaré l’entraîneur Nick Sirianni. « C’est pourquoi vous vous entraînez et c’est pourquoi vous passez en revue et c’est pourquoi vous faites toutes ces choses. Parce que tout ce qui se passe dans ces choses, se présente dans le jeu. Excellente exécution. »

Les entraîneurs prêchent souvent l’importance des trois phases – attaque, défense et équipes spéciales – qui font leur travail pour réussir. Les quarts obtiennent la majeure partie de la gloire et il y a beaucoup d’éloges pour les joueurs offensifs et défensifs. Pour les gars des équipes spéciales, il vaut mieux passer inaperçu.